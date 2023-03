In appena 7 mesi 4 docenti diversi Che didattica è?

Mariella

Tarquini*

Ci sono casi in cui la scuola diventa un ostacolo allo sviluppo delle potenzialità. Succede a Roma, ad esempio, in un istituto comprensivo che negli open day si veste di bella parole sull’inclusione. Ci racconta questa storia la madre di un bambino con grave disabilità, un alunno averbale con problemi di coordinamento oculo manuale, che segue la programmazione della classe, ma ha bisogno di specifici strumenti per poter operare. Il bambino frequenta 27 ore settimanali e ha sulla carta una copertura abnorme: 22 ore di sostegno, più 18 ore con l’Operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione (Oepac). Una situazione idilliaca. Ma ci sono tanti “però“ in questa storia. Il bambino ha bisogno di chi conosce i suoi mezzi e i suoi strumenti per poter operare, chi deve supportarlo ha bisogno di conoscere questi strumenti e di tempo per conoscerne i punti di forza. Al bambino servono stabilità e continuità. Ma al 20 marzo questo alunno era al quarto cambio di docente di sostegno in un anno. Si cambia (in un caso perché l’Ufficio Scolastico ha sbagliato la definizione delle graduatorie), si inizia da capo, l’importante è che ci sia copertura, si dice. La stabilità è nulla, la formazione specifica una chimera. L’unica continuità avuta nel tempo è quella dell’Oepac, che ha saputo supplire a tante carenze di un sistema scolastico che non ha sempre come focus il singolo discente. Quando l’Oepac ha avuto necessità di assentarsi, se è stato sostituito, si è fatto ricorso a figure diverse, che nulla sapevano di lui. E quel bambino come ha trascorso il tempo a scuola? Restando in ascolto senza comunicare con alcuno e descrivendo, in ogni contesto extrascolastico, il suo vissuto come quello di una persona in carrozzina a cui si rompe la sedia a rotelle in mezzo alla tempesta, senza poter chiamare alcuno in suo aiuto. Questa è l’immagine che un bambino di 10 anni ha del suo vissuto scolastico.

*Presidente Rete SupeRare