In 800 senza dottore Pazienti rimasti scoperti "Una soluzione subito"

di Barbara Calderola

Da isola felice all’emergenza, anche a Cambiago "manca un medico di famiglia e 800 pazienti sono rimasti scoperti". Il sindaco Maria Grazia Mangiagalli è al lavoro per tamponare la situazione, "i contatti con Ats sono costanti, siamo alla ricerca di una soluzione". Per ora agli "orfani" non resta che "coprire i posti ancora liberi a Pessano, ma il problema è strutturale non riguarda solo noi - aggiunge il primo cittadino - anzi finora non ci aveva toccato da vicino, ma prima o poi con la penuria di camici che c’è, doveva capitare. Fra trasferimenti e pensionamenti il nodo a è all’ordine del giorno". A risentire è l’intera Adda-Martesana "credo che sarà l’assemblea dei Comuni a farsene carico per tutti, dopo aver valutato l’impatto del fenomeno in ogni distretto". Le famiglie restano in attesa e provano a tirare avanti scegliendo un professionista anche fuori dai confini cittadini, "ma serve una prospettiva", ribadisce il sindaco. Stesso concetto espresso dal collega Dario Veneroni (Vimodrone) che oltre a un medico e relativi problemi di scoperto, ha dovuto fare i conti con il trasloco di un pediatra che ha cessato l’attività. Il primo cittadino ha scritto alla Regione chiedendo rinforzi. Nella lettera ha fatto presente che "a pagare il prezzo più caro sono i più fragili: anziani e bambini". Problemi che si aggiungono "al rosso su altri fronti nella sanità del territorio", sottolinea il Comitato Salute Melegnano-Martesana che ricorda "la ferita della chiusura della Psichiatria a Melzo, "reparto fantasma da più di un anno con ripercussioni gravissime su 6mila persone rimaste senza punto di riferimento" e la "fumata nera" anche per le Case della comunità, "qui ne sono state stralciate quattro: Cernusco, Opera, Lacchiarella e Peschiera. Un altro taglio al quale si aggiunge la mancanza di un Ospedale di comunità nella Bassa Martesana-Paullese".