In 500 da Cavour a piazzale Loreto Cori anti-premier

Circa cinquecento persone, legate a centri sociali, realtà antagoniste, sindacati di base e collettivi studenteschi hanno preso parte ieri pomeriggio alla contro-manifestazione antifascista del 25 aprile, in aperto dissenso con chi ha scelto il corteo nazionale dell’Anpi da Porta Venezia a piazza Duomo. Nei giorni scorsi, gli organizzatori hanno preavvisato la Questura, ipotizzando un percorso che prevedeva un passaggio sotto i muri perimetrali di San Vittore e l’arrivo in via Gola. Da via Fatebenefratelli hanno fatto però notare che una parte del tragitto presentava criticità sul fronte dell’ordine pubblico, perché troppo vicina al tracciato già fissato per l’altra iniziativa; a quel punto, la controparte ha interrotto ogni tipo di interlocuzione su possibili modifiche, tanto che è arrivato il via libera solo per un presidio statico.

Ieri i manifestanti si sono ritrovati in piazza Cavour, con le camionette delle forze dell’ordine piazzate in strada a scoraggiare ogni velleità di corteo improvvisato in direzione Senato, Manzoni o Fatebenefratelli. Alla fine, è stato concordato un percorso alternativo con destinazione piazzale Loreto, dalla parte opposta rispetto a quella di piazza Duomo: poco dopo le 16, il serpentone si è mosso verso via Manin, per poi attraversare piazza Repubblica, via Pisani, via Vitruvio, via Settembrini e via Venini. In testa e in coda agenti e carabinieri, con un elicottero a monitorare la situazione dall’alto: tutto si è svolto senza tensioni. Urlati al megafono cori contro la premier Giorgia Meloni.

Nicola Palma