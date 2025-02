In 15 anni raddoppio dell’uso di energia. Ma lotta allo smog

"Per il massimo utilizzo degli strumenti moderni servirà una enorme quantità di energia e, quindi, un accompagnamento del Governo. L’Italia nel 2024 ha consumato 312 terawatt, nei prossimi 15 anni raddoppieremo questo bisogno anche per il peso di data center e Intelligenza Artificiale. Per essere un Paese moderno dobbiamo attrezzarci". È la convinzione di Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica dell’Italia, intervenuto in videoconferenza per Motore Sanità a Villa Erba. Ma senza dimenticare il rispetto per l’ambiente. "La tutela dell’ambiente e la tutela della sanità vanno di pari passo – ribadisce –. La Pianura Padana è una delle aree d’Europa in cui si respira l’aria con la presenza più alta di polveri sottili, pm10, ossido di azoto: una situazione che porta il nostro Paese ad essere in infrazione a livello europeo. Proprio ieri con il ministro Tommaso Foti abbiamo avuto un incontro a Palazzo Chigi per vedere quali interventi sono da svolgere: bisogna investire su cultura, trasporti e fabbricati; bisogna agire, necessitiamo di una presa di coscienza, di formazione, anche, appunto, per evitare che le conseguenze ambientali abbiano conseguenze su quelle sanitarie".