In 1.200 contro i divieti. I manifestanti pro-Gaza vogliono forzare il blocco. Respinti dagli agenti

Lo stallo va avanti a lungo. Da una parte, 1.200 filo-palestinesi: slogan anti-israeliani; antagonisti e anarchici a fare da apripista, alcuni a volto coperto; una folla che urla insulti contro lo "Stato sionista" e le forze dell’ordine e invoca l’Intifada e il corteo, pur sapendo che è stato rinviato al giorno dopo. Dall’altra, i funzionari dell’ordine pubblico, con agenti e militari in assetto anti-sommossa alle loro spalle e cinque camionette a fare da ulteriore argine all’angolo con via Bambaia.

Le posizioni restano invariate per quasi un’ora, sotto gli occhi del romanziere Gianni Biondillo che osserva e filma dal balcone di casa. La tensione esplode alle 16.30: le prime file provano a partire, stretti a braccetto e con le aste di bandiera in pugno; dalle retrovie arrivano bottiglie e petardi. Poliziotti e carabinieri respingono l’assalto con scudi e manganelli, avanzando a fatica tra strada e marciapiedi: il muro contro muro dura diversi secondi, e si ripeterà con modalità identiche dopo alcuni minuti; i pro Gaza riferiranno di un ragazzo colpito a un sopracciglio. Flash da via Padova, dove ieri pomeriggio è andata in scena la plateale sfida alla decisione della Questura, su input del Viminale, di posticipare a oggi l’ormai tradizionale protesta del sabato per evitare la concomitanza col Giorno della Memoria. L’associazione Palestinesi d’Italia ha accettato la prescrizione, spiegandone i motivi in un punto stampa convocato alle 15 all’angolo tra piazzale Loreto e via Costa.

A quell’ora, la zona è già presidiata in forze proprio per il timore di eventuali blitz non preavvisati. E infatti lì vicino, all’inizio di via Padova, sono già in 300, con numeri poi quadruplicati col passare delle ore, a confermare le promesse della vigilia dei Giovani palestinesi: "Ci saremo". Dopo cento metri, il serpentone si imbatte nello sbarramento di mezzi e uomini in divisa. Dopo il doppio tentativo di sfondare e un’altra mezz’oretta di impasse (condita dagli improperi contro un giovane residente che si è affacciato alla finestra mostrando il cartello "Free Gaza from Hamas"), i manifestanti fanno dietrofront, trovando un altro cordone che nel frattempo si è riposizionato all’incrocio di Loreto: si esce solo alla spicciolata e con vessilli e striscioni ripiegati, per scongiurare il rischio che il gruppone si ricompatti poco più avanti in direzione Baires o lungo le altre trafficate arterie che partono dal piazzale. Prima di sera, la strada è libera. Appuntamento a oggi pomeriggio, ma stavolta il corteo è preavvisato: partenza da Loreto e arrivo all’anfiteatro del parco della Martesana.