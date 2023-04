Imu, Irpef, Tari: tariffe bloccate un aiuto per cittadini e imprese

Tariffe invariate per Imu, addizionale Irpef e Tari per cittadini e imprese a Rho. Lo ha deciso la giunta comunale di centrosinistra e nel corso dell’ultimo consiglio comunale le delibere sono state approvato dalla maggioranza. Nessun aumento dunque per il 2023. "In uno scenario generale nel quale, pur venendo meno l’emergenza Covid, restano delle criticità indotte dal rialzo dei tassi di interesse, dall’aumento dell’inflazione e dalla guerra in Ucrania, nonostante l’incertezza dell’ammontare dei trasferimenti dello Stato, abbiamo preso la decisione di non operare alcun intervento sul versante delle entrate lasciando inalterate le attuali tariffe comunali - dichiara l’assessore al bilancio, Nicola Violante (nella foto) - questo vale in particolare per l’Imu e per l’addizionale Irpef, oggetto delle delibere approvate dal Consiglio, le cui aliquote, al pari delle esenzioni vengono confermate così come applicate nel 2022 garantendo un gettito atteso pari a 14 milioni di euro per l’Imu e di 5,6 milioni di euro per l’addizionale Irpef". Al voto anche la delibera sull’adeguamento del regolamento per l’applicazione della tassa dei rifiuti Tari resosi necessario per il recepimento delle indicazioni emesse da Arera in materia di qualità dei servizi.

"Con questa delibera abbiamo confermato deciso che per il 2023, seppur in presenza di una congiuntura sfavorevole dovuta, come noto, alla crescita del tasso di inflazione e alla crisi energetica, non è previsto alcun aumento tariffario per gli utenti rhodensi - aggiunge l’assessore -. Ciò si rende possibile grazie a una attenta e puntuale razionalizzazione dei costi, e dal gettito atteso dalle attività di lotta all’evasione della tariffa".

Ro.Ramp.