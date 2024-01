Impresa a misura di famiglia. La coop Eureka festeggia i 31 anni di un sogno concepito da tre donne in dolce attesa

Nel Sud Milano, e non solo, ha rappresentato il primo esempio d’imprenditoria al femminile. Ora la cooperativa sociale Eureka, specializzata nella gestione di nidi, ludoteche, sezioni primavera e centri di aggregazione, compie 31 anni. "L’intento è sempre lo stesso: cercare di favorire il benessere delle persone, da chi lavora con noi ai fruitori dei servizi", spiega la presidente Eleonora Bortolotti, che ha fondato la cooperativa nel gennaio del 1993, quando era incinta del primo figlio. Insieme a lei c’erano la sorella Laura e l’amica Giusy Di Consolo, a loro volta in gravidanza. "Volevamo lavorare nel sociale e in una dimensione più a misura di famiglia", ricordano le fondatrici, che fanno ancora parte, tutte, dello staff di Eureka. Una ludoteca di San Giuliano è stata il primo servizio preso in gestione.

Oggi la cooperativa, con sede in via Di Vittorio a San Donato, conta 500 addetti, per lo più donne; 12 milioni di euro la previsione di fatturato per il 2024. I servizi per la fascia 0-6 anni sono rimasti il core business dell’attività, che negli anni si è consolidata e ampliata, arrivando ad annoverare adesso anche uno sportello badanti e un insieme di alloggi alla Cascina Cappuccina di Melegnano, dove i disabili ad alto funzionamento possono essere avviati a un’esperienza di vita autonoma. Nel corso degli anni, ad Eureka hanno fatto capo anche servizi che poi si sono interrotti, come la libreria-caffè di piazza Bobbio a San Donato e un allevamento di 500mila lumache a Cascina Cappuccina.

"La sperimentazione è nel dna di una cooperativa come la nostra: anche le attività che si sono chiuse hanno comunque concorso a una crescita, umana e professionale – spiega la presidente –. Fra le strade che percorriamo c’è inoltre la partnership con altri enti del terzo settore". Sperimentazione è la parola d’ordine anche sul fronte del welfare aziendale. Tra le misure messe in campo per favorire parità e conciliazione ci sono, ad esempio, i congedi per le lavoratrici e i lavoratori che in famiglia rivestono il ruolo di nonni e hanno necessità di accudire i nipoti. Ancora. "I congedi matrimoniali sono estesi anche alle coppie arcobaleno – osserva Eleonora Bortolotti –. E poi c’è la banca-ore, che permette di accumulare ore di lavoro extra da utilizzare per ripianare eventuali assenze, o da donare a chi è in difficoltà e non può garantire una piena operatività. I criteri sono, dove possibile, il mutuo aiuto e l’estrema flessibilità".

Eureka ha al suo attivo premi, riconoscimenti e collaborazioni col mondo universitario. Nel 2008 è stata selezionata da Assefor Camere come una delle 30 migliori imprese italiane guidate da donne. Tra i progetti in agenda c’è la ristrutturazione di un’ala di Cascina Cappuccina, per ampliare le attività a favore dei disabili con desiderio di vita autonoma. "Crediamo nella co-progettazione e co-programmazione come nuova frontiera dei rapporti fra il terzo settore e gli enti locali".