Impiegato/a ufficio commerciale e amministrativo (ID-89642). Tempo determinato, sede Vimodrone. La risorsa, per un’azienda che distribuisce prodotti per l’elettronica industriale, si occuperà di rispondere sia telefonicamente che via mail a clienti italiani ed esteri su ordini, spedizioni ecc. E piccola contabilità. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi, prorogabile, part time in prospettiva indeterminato