Impegno civile Al lavoro famiglie e scolari

Al via "Io mi impegno nella mia scuola", il ciclo municipale delle giornate dell’impegno civile nei plessi scolastici, dalle materne alle medie, del territorio cittadino, per renderli più vivibili e più accoglienti; a organizzarlo, per i primi tre sabati del mese di marzo, ci hanno pensato il Comune di Bresso, le associazioni e i Comitati dei genitori delle varie scuole, con la partecipazione della Protezione civile locale. Si comincia oggi, dalle 9.30, nelle tre materne: la "Giovanna Alfieri" di via Roma, la "Cino del Duca" di via Campestre, e la scuola dell’infanzia "Ferruccio Recalcati" di via Montessori.Le mamme, i papà, i nonni, i bambini e i volontari della Protezione civile sistemeranno, riordineranno e abbelliranno i giardini e i cortili interni delle strutture didattiche, per prepararli all’arrivo dell’imminente stagione primaverile.

A seguire, sono previsti altri due appuntamenti; sabato 11 marzo sarà la volta delle quattro elementari: la "Alessandro Manzoni" di via Marconi, la "Papa Giovanni XXIII" di via Bologna, la "John Fitzgerald Kennedy" di via Villoresi e la "Enrico Romani" di via don Sturzo. Sabato 18 marzo, infine, i genitori, i ragazzi e i rappresentanti dei comitati scolastici saranno operativi nelle due sedi delle medie pubbliche "Benzi-Manzoni", in via Isimbardi e in via Patellani.

Giuseppe Nava