Milano, 13 settembre 2019 - È stata consegnata oggi ai pm milanesi dal pool di medici legali, guidato da Cristina Cattaneo, la relazione finale dopo i lunghi e complessi accertamenti autoptici sul corpo di Imane Fadil, una delle testimoni chiave delle inchieste sul caso Ruby, morta più di sei mesi fa, lo scorso 1 marzo. Una relazione dalla quale, da quanto si era già saputo, emerge che la giovane è morta per un'aplasia midollare, che non c'è stato alcun avvelenamento doloso, né ci sarebbero state responsabilità mediche. Gli inquirenti valuteranno in questi giorni la relazione medico legale, prima di depositarla agli atti dell'inchiesta, aperta per omicidio volontario e che potrebbe andare verso l'archiviazione.

Nei giorni scorsi, intanto, i familiari della modella marocchina hanno preso posizione contro la Procura chiedendo a gran voce una nuova perizia perché non sono "assolutamente soddisfatti degli esiti trapelati". E proprio nella speranza di altri esami sul corpo, hanno deciso per ora di non celebrare il funerale e di non seppellire la giovane.

Poco più di una settimana fa, i pm milanesi avevano dato il nullaosta alla restituzione della salma per poter consentire, finalmente, alla famiglia di celebrare le esequie della 34enne marocchina, tra le testi chiave del caso Ruby, compresa l'ultima tranche che vede a processo Silvio Berlusconi per corruzione in atti giudiziari. Nel frattempo, erano anche trapelati gli esiti della relazione medico legale: nessun avvelenamento doloso (si parlò, invece, inizialmente anche di radioattività e di intossicazione da metalli pesanti), ma una forma di aplasia midollare (il midollo non riusciva più a produrre globuli rossi) di cui ancora, comunque, non sono note le cause esatte. Gli esami autoptici sul cadavere della testimone erano iniziati il 26 marzo scorso soltanto dopo che esami più approfonditi avevano escluso la presenza di radioattività nei suoi organi, radiazioni che erano state, invece, rilevate in analisi sulle urine e sul sangue.