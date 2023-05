Ilaria Lumera, l’universitaria che dorme in tenda contro il caro-affitti

Milano – ”Due ore per venire qui, due ore per tornare a casa: per chi studia Ingegneria è insostenibile perdere quattro ore di studio". E ancora più "insostenibili" sono i prezzi per i fuorisede che hanno scelto la cara Milano.

Così Ilaria Lumera, al quarto anno di Ingegneria ambientale al Politecnico, ha picchettato una tenda in piazza Leonardo da Vinci, all’ombra del campus. Una tenda di protesta. Dormirà lì fino a domenica, supportata dalla lista studentesca ‘La Terna Sinistrorsa’ che ha sposato la battaglia. Materassino gonfiabile, coperte, pochi effetti personali. Al mattino i compagni le portano la colazione. Non passa mai la notte da sola: c’è sempre chi le tiene compagnia ed è presente per garantirle sicurezza, mentre anche le forze dell’ordine, allertate, passano a controllare che non ci siano imprevisti e problemi. Per anni Ilaria, che ha 23 anni, ha fatto la pendolare da Alzano Lombardo, in Val Seriana, al campus Leonardo (e in un video mostra i suoi passi, il tram, il treno). Poi la tanto bistrattata ‘Dad’ ha dato una tregua al portafogli e tagliato i tempi per gli spostamenti.

"Dall’anno scorso sono tornata a fare la pendolare - racconta -, a settembre ho cominciato a cercare un alloggio. Ma non trovavo niente sotto i 700-800 euro al mese per una camera singola. Solo camere condivise in spazi strettissimi o in alloggi ’illegali’. Un po’ presa dalla disperazione un giorno ho avuto l’idea di mettere questa tenda in piazza e ho chiesto ai ragazzi della Terna Sinistrorsa". Hanno organizzato insieme la protesta, dando voce anche agli altri fuorisede. "Nel frattempo ho trovato una camera a 600 euro al mese qui vicino - spiega Ilaria - ma ho un contratto solo di quattro mesi. A fine luglio sarò punto e a capo". Ilaria resta lì. Con i ragazzi della Terna Sinistrorsa pronti a darle il cambio in caso di necessità.

La stanchezza inizia a farsi sentire mentre continua il pellegrinaggio di studenti, giornalisti, politici. E comincia a far capolino l’odio social: "Vai a lavorare", "Vai a vivere nell’hinterland" e via di parolacce e complottismi. "Ma il sostegno che ha ricevuto è più forte, sui social e soprattutto in presenza. Gli studenti prima di andare a lezione passano a ringraziarla: grazie Ilaria, lo stai facendo per tutti noi", sottolinea Luna, portavoce della lista di rappresentanza studentesca. "Abbiamo organizzato un’assemblea aperta sul tema dei caro-affitti - continua -. Il costo è insostenibile, i posti nei campus non bastano e per i pendolari che si muovono anche dalla Lombardia diventa complicato gestire la quantità di studio". Milano attrae, Milano rischia di allontanare.

Ieri pomeriggio è andato a trovare Ilaria anche Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Partito Democratico in Regione e componente della Segreteria nazionale Pd con delega alle politiche migratorie e diritto alla casa. Le ha passato al telefono Elly Schlein: "Le ha espresso tutto il sostegno del partito per questa sacrosanta battaglia", confida Majorino. "Ilaria fa molto bene a rivendicare un cambiamento radicale sulle politiche sulla casa. Serve un piano nazionale: un miliardo per il fondo sostegno affitti, investimenti per recuperare case popolari inutilizzate. In Lombardia, e ne parlerò domani (oggi, ndr) con la consigliera Rozza, sono migliaia quelle di proprietà regionale". Aggiunge alla lista "interventi per il recupero e la riqualificazione di spazi da mettere a disposizione di chi non ce la fa. E nuove politiche per il diritto allo studio. Per troppo tempo in Italia le classi dirigenti hanno fatto finta di nulla". Intanto Ilaria, insieme a 65mila fuorisede, aspetta. Sotto una tenda.