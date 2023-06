Il verde pubblico in Piazza Duomo Sala dice basta a palme e banani: "L’aiuola cambierà, c’è lo sponsor"

di Massimiliano Mingoia

Basta con palme e banani, l’aiuola di Piazza Duomo cambierà presto piante e immagine. Giovedì l’aveva anticipato al Giorno l’assessora comunale al Verde Elena Grandi ("il nuovo sponsor farà un altro tipo di proposta, probabilmente diversa rispetto a quella di Starbucks", lo sponsor che ha pensato a palme e banani e ha provocato accese polemiche politiche) e ieri ha confermato e rilanciato questo obiettivo di Palazzo Marino il sindaco Giuseppe Sala, quando, a pochi metri dall’aiuola sul sagrato, in occasione della cerimonia della Festa della Repubblica, i cronisti presenti gli hanno chiesto quale sarà il futuro dell’area verde dietro il monumento – ancora imbrattato di giallo dopo il blitz di Ultima Generazione – dedicato a Vittorio Emanuele II.

Il primo cittadino auspica che il nuovo sponsor pensi a un progetto nuovo di zecca per l’aiuola nel cuore della città: "Non mi piacciono più palme e banani? No, mi piace il fatto di cambiare. Ho difeso questa scelta anni fa, ma credo onestamente che sia il momento di cambiare l’immagine di Piazza Duomo. Siamo ancora alla ricerca di uno sponsor, forse ne abbiamo individuato uno. Ma le scelte pubbliche avvengono attraverso gare e l’iter è ancora in corso". Il sindaco, rispetto all’assessora, aggiunge questo particolare non irrilevante: il soggetto privato pronto a finanziare la sponsorizzazione dello spazio verde c’è, dopo che lo scorso dicembre è scaduto il contratto con Starbucks. Insomma, i giorni di palme e banani potrebbero essere contati, anche se Grandi ha già spiegato che quelle piante non saranno tagliate ma trapiantate in altri luoghi della città. Il centrodestra, intanto, pregusta una rivincita. Sì, perché al fronte anti-Sala non è mai piaciuta l’aiuola sponsorizzata Starbucks. Il deputato di FdI ed ex vicesindaco Riccardo De Corato spera che "le parole del sindaco vengano presto confermate dai fatti. Forse, la Festa della Repubblica ha fatto rinsavire Sala, che ha annunciato retromarcia su palme e banani che facevano assumere alla piazza un aspetto non europeo. Finalmente, a quest’ultima, verrà dato un volto nuovo. Attualmente, più che una delle piazze più importanti d’Europa e che ogni anno viene visitata da milioni di turisti, sembra essere un piazzale di una delle città del Nord Africa".