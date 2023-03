Il trasporto pubblico e i fondi Pnrr Bus elettrici: il Tar contro l’Agenzia

di Giambattista Anastasio e Nicola Palma

Il Tar ha accolto due ricorsi firmati da altrettante aziende del trasporto pubblico locale contro l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, rea di aver riservato solo ad Atm e Autoguidovie i fondi destinati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) all’acquisto di mezzi elettrici. Nel dettaglio, ad aver fatto ricorso al tribunale amministrativo sono state la Star Mobility e la Stav. E alla già citata Agenzia sono stati assegnati, in totale, 22,9 milioni di euro con la finalità di sovvenzionare l’acquisto di autobus ad alimentazione elettrica o a idrogeno o, ancora, a metano. A decidere la ripartizione dei fondi tra le varie Agenzie del Trasporto Pubblico Locale è stata la Regione sulla base dei soldi trasferiti dallo Stato. A decidere, invece, come questi dovessero essere spartiti tra le varie aziende che offrono corse all’interno del territorio considerato è stata, come anticipato, l’Agenzia. La scelta di quest’ultima di destinare risorse solo ad Atm e ad Autoguidovie è dovuta innanzitutto a ragioni di programmazione e contrattuali. "A dire dell’Agenzia – si legge nelle sentenze – solo Autoguidovie e Atm verserebbero" nella condizione necessaria per ricevere i finanziamenti "posto che per Autoguidovie il contratto di servizio attualmente in essere ha una scadenza sufficientemente in là con nel tempo (31 marzo 2025) e che per Atm sarebbe già in corso un avanzato studio di progettazione per la transizione di tutti i servizi allo standard full elettric. Gli altri gestori, invece, non potrebbero sviluppare un’adeguata programmazione in ragione della ravvicinata scadenza dei loro contratti di servizio (31 dicembre 2023 sia per la Star che per la Stav) ed in ragione del fatto che è comunque intenzione dell’Agenzie rideterminare la dimensione dei lotti di affidamento, ritenendosi quelli in essere eccessivamente frammentati". Un’annotazione, quest’ultima, che, tra l’altro, sembra quindi confermare la prospettiva di una riorganizzazione del servizio che possa passare anche da una gara pubblica per lotti.

Per i giudici amministrativi, però, l’operato dell’Agenzia è da censurare perché "risulta carente la dimostrazione che Autoguidovie e Atm versino in una situazione diversa rispetto alle due ricorrenti". Ad esempio, "non è chiaro perché l’erogazione del finanziamento alle due società non pregiudichi l’esigenza di modificare la dimensione dei lotti di affidamento in modo da renderli meno frammentati". In altre parole, non viene spiegato perché i lotti di Autoguidovie e Atm siano già oggi ottimali.