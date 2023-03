Il Tempio del Futuro Perduto Il Comune legalizza gli abusivi È polemica: "Bando su misura"

di Massimiliano Mingoia

Nel gennaio 2018, quando avevano occupato alcuni spazi inutilizzati della Fabbrica del Vapore, gli under 35 che animano il centro culturale “Tempio del Futuro Perduto’’ si rifiutavano di essere definiti "abusivi". Ma, in punta di diritto, lo sono stati per cinque anni. Fino a ieri, quando, in una nota, le associazioni che sostengono il “Tempio del Futuro Perduto’’ di via Luigi Nono hanno annunciato di aver vinto il bando del Comune per l’assegnazione degli stessi spazi da loro occupati. Un bando finalizzato alla realizzazione di progetti e attività culturali nell’ambito delle arti visive, performative, audiovisivo-multimediali e di produzione digitale, musicali e di promozione della cultura.

"Si chiude così – si legge in una nota del Tempio del Futuro Perduto – un percorso di legalizzazione da sempre richiesto dal collettivo di giovani artisti che da anni svolge attività culturali e solidali dal forte impatto sociale e passato dall’assoluzione, nel febbraio 2022, dell’occupante Tommaso Dapri per i reati contestati dallo stesso Comune di invasione di terreni di proprietà pubblica e contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo".

Lo stesso Dapri ora commenta con queste parole la legalizzazione del Tempio: "È un avvenimento importantissimo di cui siamo particolarmente felici perché, anche se con modalità diverse da quelle che abbiamo sempre proposto e caldeggiato, si è aperto finalmente un canale di collaborazione con le istituzioni e, cosa più importante, un canale di comunicazione diretto tra queste ultime e le nuove generazioni milanesi". La vittoria del bando sarà festeggiata nel Tempio durante la Milano Design Week, dal 18 al 23 aprile.

Il centrodestra è polemico. Il capogruppo di FI in Comune, Alessandro De Chirico, nota: "Era già tutto scritto, dopo l’assoluzione di Dapri e dopo aver letto il bando. Con l’assegnazione di quegli spazi si apre un precedente pericoloso che rischia di legittimare occupanti storici di immobili pubblici. Penso ai centri sociali Zam o Lume, ma non solo. La linea morbida tenuta dalla vicesindaco Scavuzzo e dall’amministrazione comunale, che non si è costituita parte civile in giudizio, ci hanno portato a questo risultato".