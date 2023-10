Il teatro senza gestore: "È una doccia fredda"

Il Teatro De Sica non ha più un gestore e, fino a nuova data, dovrà chiudere i battenti. A comunicarlo ufficialmente Oltre Generazioni, l’ente del terzo settore che per 6 anni ha gestito lo spazio con il progetto culturale Oltheatre. Fino allo scorso agosto quando, dopo l’avvio della procedura ad evidenza pubblica finalizzata a co-progettare e gestire il teatro in partenariato con l’Amministrazione comunale fino al 2029, ha ora ricevuto la comunicazione di non essere stato ammesso alla fase di co-progettazione per l’approvazione di un progetto definitivo. "Per noi è stata una vera doccia fredda - ha spiegato Chiara Valli, direttrice artistica di Oltheatre - perché nella realizzazione di un teatro della città ci avevamo creduto e investito tanto. Al momento abbiamo dovuto spostare tutte le nostre attività presso il centro polifunzionale Sandro Pertini ma, quello che ci fa veramente male, è l’idea che il De Sica, la casa di tutti i cittadini, resterà chiuso. A breve prenderà il via il progetto GenZ Acting, dedicato ai giovani tra i 14 ai 25 anni del Sud Milano con il sostegno della Fondazione di Comunità Milano nell’ambito del bando Musicami, che, a questo punto, dovrà trovare una nuova sede".

"Siamo profondamente grati a Oltheatre - ha dichiarato l’assessore alla Cultura Andrea Scarpato - per aver arricchito la città di Peschiera di arte, cultura e intrattenimento. Per i prossimi 6 anni la volontà del consiglio comunale era di creare un rapporto più profondo e radicato nel tessuto cittadino proponendo, quindi, un contratto di co-progettazione come già attivato per l’affidamento della Scuola Civica di Musica G.Prina. In questo caso, però, la commissione giudicatrice della procedura composta da tecnici della materia non ha ritenuto sufficiente la proposta di Oltheatre che non ha quindi raggiunto il punteggio minimo stabilito. L’Amministrazione è già attiva per sopperire al mancato avvio della co-progettazione teatrale e per individuare nuove proposte che possano mantenere la ricchezza culturale della città".