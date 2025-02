Il taser agli agenti. "Saremo uno dei primi comandi ad averlo"

Centoventiquattro telecamere in azione sul territorio dei tre Comuni, alcune foto trappole funzionali soprattutto ad inchiodare inquinatori, telelaser, rilevatori di infrazioni al semaforo rosso all’altezza di snodi critici. Il "corredo tecnologico" a supporto delle attività è importante, e in aumento. Una novità: l’avvio della procedura per dotare gli agenti di taser, "è già in atto la procedura. E saremo uno dei primi Comandi, se non il primo, in zona Martesana. Uno strumento in più per la sicurezza degli agenti". La sottolineatura: telecamere funzionanti. Una risposta non indiretta ad alcune polemiche sollevate nelle scorse settimane. "Funzionano tutte - così Bosco -. E dove si verifichi qualche disfunzione, abbiamo un sistema di alert che notifica il guasto in breve tempo".

In dotazione degli agenti in servizio giubbotto e bodycam. In ottemperanza alle nuove regole sulla strada alcoltest e pre-test alcolemico. Il primo mese di nuovo corso senza variazioni sostanziali di numeri, se non in un caso: "Il numero di monopattini elettrici in circolazione, drasticamente calato. Si vede a occhio, lo dicono i dati. Nel primo mese di attività nessun incidente che abbia coinvolto monopattini, negli anni passati non era così. Per il resto ovviamente constatiamo una maggiore attenzione. E non è un dato negativo".

M.A.