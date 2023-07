Il sindaco scrive: nuova sede per il Comune

BARANZATE

Dall’1 agosto il Comune avrà una nuova sede nel palazzo di via Primo Maggio 30. Il sindaco Luca Elia (nella foto) scrive una lettera aperta ai cittadini spiegando i motivi del trasferimento. "Dopo quasi vent’anni dall’istituzione, il Comune avrà una sede adeguata ad ospitare la più alta funzione istituzionale territoriale, in un edificio confortevole per chi ci lavora e con spazi appropriati a erogare i servizi per i cittadini. Il nuovo palazzo comunale renderà la doverosa dignità istituzionale all’edificio più importante della città, elemento di cui il nostro Comune è sempre stato privo", spiega il sindaco Elia. L’attuale sede di via Conciliazione fu aperta nel 2004, quando Baranzate divenne Comune a sè e l’edificio sarà demolito e sostituito da una nuova piazza che valorizzerà l’area antistante la chiesa di Nostra Signora della Misericordia e l’edificio comunale di via Erba, che ospiterà in futuro servizi socio-sanitari e i medici di medicina generale.

"La piazza che verrà realizzata, ci piacerebbe molto fosse intitolata a una persona di alto profilo della storia della nostra comunità. E fa parte di un sistema di interventi del progetto Città Metropolitana Spugna, finanziato con fondi Pnrr", continua Elia. L’intervento prevederà una de-impermeabilizzazione del suolo e la gestione sostenibile delle acque meteoriche, restituendo funzionalità e valore all’area con la realizzazione di nuovi spazi per il verde urbano e la socialità. Il progetto porterà vantaggio ecofunzionale al territorio. Per consentire il trasferimento, gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico il 28 e 31 luglio e riapriranno, in via Primo Maggio, martedì 1 agosto. Non rientrano in tale chiusura il comando di polizia locale, la biblioteca e l’ufficio di Stato civile. D.F.