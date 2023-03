Il sindaco Sala "Nessun ticket per Area B"

"Io posso dire che sul mio tavolo non ho mai avuto, nemmeno dall’assessore alla Mobilità, Arianna Censi, una proposta operativa seria per cambiare le regole di Area B. Escludo in modo radicale che ci possa essere un ticket che permette ai veicoli più inquinanti di entrare: sarebbe ridicolo". Così il sindaco Giuseppe Sala fa chiarezza dopo la ridda di indiscrezioni – alcune non proprio nuove e altre sufficientemente vaghe – uscite a margine dell’incontro avvenuto lunedì tra la stessa Censi e i capigruppo dei partiti che siedono in Consiglio comunale. Il sindaco commenta, in particolare, l’ipotesi di introdurre un ticket d’ingresso per Area B, la zona a traffico limitato grande quasi come tutta la città ideata per tener lontano i diesel: "Escludo in modo radicale che ci possa essere un ticket che permette ai veicoli più inquinanti di entrare: sarebbe ridicolo. Tutti questi discorsi – aggiunge il sindaco – nascono dal fatto che l’assessora Censi ha un approccio molto dialogante e ne parla con i rappresentanti delle forze politiche. Poi su ipotesi assolutamente non elaborate escono queste notizie".

Diverso il discorso per Area C, la zona a traffico limitato che coincide col centro storico. In questo caso, come già riportato, l’ipotesi di un aumento del ticket di ingresso è più che concreta anche se non c’è ancora una data. L’importo della congestion charge dovrebbe salire ad almeno 7,50 euro rispetto ai 5 di oggi. Il ritocco di Area C è finalizzato, oltre ad aumentare gli incassi, anche a non rendere l’uso dell’auto più attrattivo dell’uso dei mezzi pubblici dopo il recente rincaro del biglietto Atm. Altra ipotesi concreta è la sosta a pagamento pure per i residenti, ma solo per la seconda auto.

Giambattista Anastasio