Il sindaco: pronti al piano evacuazione ma fortunatamente non è servito

"Il Comune aveva già predisposto un piano d’emergenza nel caso in cui fosse necessaria l’evacuazione di abitazioni o della nostra casa di riposo, ma per fortuna non ce n’è stato bisogno. Sono rimasto sul posto fino a tarda sera, quando la situazione è apparsa sotto controllo. Quello che ho visto mi ha davvero colpito: voglio ringraziare i pompieri per la professionalità dimostrata anche in questa occasione, anche la nostra polizia locale, le forze dell’ordine ed i volontari della protezione civile. Non dobbiamo dare per scontato nulla quando siamo di fronte a roghi di queste dimensioni, ci vuole un intervento mirato e attento per evitare il peggio".

È la testimonianza del sindaco di Cesate, Roberto Vumbaca, che lunedì sera ha seguito le operazioni di spegnimento da vicino e anche ieri è rimasto in contatto per tutta la giornata con la polizia locale per gli aggiornamenti. "Quando stamattina (ieri, ndr) sono ripartiti i focolai, i nostri agenti che presidiavano la zona hanno avvertito immediatamente i pompieri – aggiunge il sindaco –. In un’area così vasta è fondamentale intervenire tempestivamente".

Il nuovo rogo, l’ennesimo nel Parco delle Groane, ha alimentato vecchie polemiche tra i cesatesi che abitano nelle vicinanze dell’area boschiva. "Finché ci saranno persone che dormono e spacciano all’interno del bosco, non possiamo sperare di meglio, probabilmente dobbiamo aspettare situazioni ancora peggiori per capire che il nostro bellissimo bosco è in mano alla illegalità, non è più un luogo di pace e serenità per passeggiare spensierati", commenta sconsolato un residente di Cesate zona bosco.

Tantissime le telefonate lunedì sera alla centrale operativa del 115 per chiedere informazioni, e altrettanti i commenti sui social: "Ci sono ancora focolai che ogni tanto si riaccendono e c’è tanto fumo – spiega un cittadino – stamattina non si poteva aprire le finestre perché l’aria era irrespirabile. Questo lungo periodo di siccità sicuramente non aiuta, ma servono maggiori controlli nel parco, perché basta davvero poco per incendiare ettari di verde". Il Parco, noto come zona di spaccio di stupefacenti, è stato oggetto anche negli ultimi mesi di controlli straordinari da parte delle forze dell’ordine, ma è difficile monitorare quotidianamente un’area boschiva così vasta.

Ro.Ramp.