Il sindaco: il cugino di Messina Denaro?. Uno come gli altri

"Non è mai stato un mistero per nessuno il grado di parentela di Parrino col boss Messina Denaro ad , ma io faccio il sindaco e se qualcuno viene da me a chiedere informazioni amministrative io rispondo come a qualsiasi altro cittadino". Il sindaco Cesare Nai (nelle foto) risponde alle illazioni sul legame con don Paolo Aurelio Errante Parrino. A Bià, don Paolo, lo conoscono in tanti perchè personaggio legato alla mafia con legami stretti di parentela proprio con Messina Denaro, di cui è il cugino da parte di madre. Oggi torna sotto la luce dei riflettori perché indagato nella maxi inchiesta sulla mafia in Lombardia. Il boss, scomparso un mese fa, avrebbe mantenuto i contatti con "zio Paolo", ritenuto il punto di raccordo con il sistema mafioso lombardo. Sarebbe lo "zio Paolo" - secondo gli inquirenti - "il punto di raccordo tra il sistema mafioso lombardo e l’ex latitante", "a lui trasferendo comunicazioni relative ad argomenti esiziali per l’associazione mafiosa". Ad ci era arrivato tramite lo Stato, col soggiorno obbligato, quello che riservavano ai mafiosi, mandandoli al nord. In questo caso lontano dalla zona del trapanese, Castelvetrano, dove appunto abitava la famiglia. Da anni sono tutti qua a gestire il bar Las Vegas di via Legnano, quello che nel 2020 aveva depositato la richiesta per organizzare il concerto di Niko Pandetta, nipote dello zio Turi Cappello, boss di cosa nostra catanese, minacciando di chiedere i danni al Comune per il diniego ed organizzando anche un altro evento con Andrea Zeta, altro neomelodico arrestato anni prima in un blitz contro il clan Santapaola. "Mai saputo chi potevano essere questi cantanti neomelodici, ma abbiamo deciso di non concedere una struttura di proprietà comunale per l’evento", ha spiegato Cesare Nai. Il pm Alessandra Cerreti aveva chiesto l’arresto di Errante Parrino, negato dal giudice Tommaso Perna.

Christian Sormani