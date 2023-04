Il sindaco, i diritti e i fondi del Pnrr "Il Governo ci vuol portare indietro"

"Questo è un governo che ci vuole portare indietro". Non usa mezzi termini il sindaco di Milano Giuseppe Sala mentre dialoga con Lucia Annunziata, ospite della trasmissione “Mezz’ora in più“ su Rai 3. "Ultimamente mi sembra molto più fermo e determinato: c’è un nuovo sindaco Sala in campo?", la domanda. La risposta: "Io rispetto l’operato della presidente Meloni. Sono cauto, perché va dato tempo, però questo è un governo che ci vuole riportare indietro. Penso per esempio alle trascrizioni dei figli di coppie omogenitoriali". Il primo cittadino si era già schierato a favore delle famiglie Arcobaleno presentandosi anche in piazza “a sorpresa“ durante la manifestazione dello scorso 18 marzo in piazza Scala. "Se nella contemporaneità – ha aggiunto – c’è un certo modello di società, che mi piaccia o no, devo farci conto". E quindi questa è una questione che "il Parlamento deve affrontare. Non possiamo lasciare alla ministra Roccella l’idea di indirizzare i destini del Paese e di tante famiglie: ne parlino in Parlamento", ha osservato. Non si ritiene però "avversario del governo Meloni, non ho nessun interesse a mettere Milano contro il governo, ma continuerò a sentirmi libero di dire le mie opinioni". Sempre su Milano, "da settembre a oggi ogni mese aumenta la popolazione", un modo per dire che la città non “respinge“.

Il sindaco ha parlato anche di "idiozia del foresterismo linguistico", del Pnrr e delle polemiche sul 25 aprile. E se secondo Sala non bisogna evocare il rischio del fascismo, "senz’altro si deve evocare il rischio di omissione chiara della nostra storia e questo lo combatterò".

Quanto al 25 Aprile, "ho buoni rapporti con l’Anpi e sarò sul palco". Sul Pnrr Sala ha ribadito che Milano non vuol togliere fondi a nessuno. "Io ho detto che siamo pronti a investirli, se ci sono. Ma se ci sono fondi inutilizzati, che facciamo? Li buttiamo via?".

Red.Mil.