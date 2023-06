Il Sesto d’Oro si fa in cinque Premiato l’impegno sociale di singoli, associazioni e aziende

di Laura Lana

Sono cinque le benemerenze cittadine, che ieri mattina sono state assegnate durante la festa patronale. "Una bellissima cerimonia, che finalmente torna in occasione della giornata di San Giovanni, che ha visto premiare i benemeriti e assegnare gli attestati di merito civico a persone e imprese che si sono distinte, contribuendo in modo significativo a tenere alto il nome della città non solo in Italia ma anche all’estero", ha commentato il sindaco Roberto Di Stefano.

Il Sesto d’Oro 2023 è stato dato all’Avo, l’associazione dei volontari ospedalieri di Sesto San Giovanni, "per il sostegno psicologico e umano che offrono ai pazienti delle strutture ospedaliere". Sempre in quest’ottica è stato chiamato sul palco anche Luca Guarneri, "per l’attività di volontariato portata avanti con grande cuore a fianco di chi ha bisogno". Storia lunga un secolo quella del Gruppo Scout Agesci, che ha sede in via Cavour. Al sodalizio un premio "per i primi 100 anni di impegno nel trasmettere ai giovani i valori che fanno crescere uomini e donne migliori".

Premiato con il Sesto d’Oro anche Savino Bonfanti, "per l’inesauribile passione e dedizione nel mondo del volontariato sociale e culturale dimostrato come presidente dell’associazione Sestoproloco e come rettore dell’università della terza età".

Impegno sociale da premio anche quello di Croissant d’Or, che per decenni ha realizzato le torte per il Milan e per Silvio Berlusconi, tra millefoglie e il famoso tronchetto all’ananas, oltre al panettone richiesto da tutto il mondo e anche dal Vaticano. "Quarant’anni di attività imprenditoriale e il costante attivismo sociale a favore della comunità".

Durante la cerimonia sono stati assegnati anche degli attestati di merito civico: all’associazione Gli Asinauti per le attività socio-culturali organizzate a favore di centinaia di bambini, tra i quali molti con fragilità, a Danilo Favarelli per l’impegno nelle attività culturali come divulgatore storico-musicologico, a Luciana Previtali per l’attività di sterilizzazione delle nutrie attuata al parco della Bergamella, garantendo il rispetto dell’ecosistema, e al Gruppo di Cammino Ats del parco di Cascina Gatti che promuove corretti stili di vita tra la cittadinanza.

Ha ricevuto la pergamena anche Fausto Silini, il caporeparto della Breda che nel 1977 fu gambizzato dai terroristi e che 40 anni dopo perdonò il mandante di quell’agguato, Ernesto Balducchi.