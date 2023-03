Il servizio (quasi) sparito "Il filo diretto coi cittadini ormai non esiste più..."

Era fine dicembre scorso quando i commercianti del quartiere Lorenteggio segnalavano "un problema": otto spaccate in sette giorni. Forse messe a segno, come emerso in un secondo momento, dalla stessa persona, un italiano di 25 anni catturato dalle forze dell’ordine dopo l’ultimo (tentato) furto. "Un peccato che non esista più un “filo diretto“ con l’Unità reati predatori della polizia locale, come avveniva dopo l’Expo", sottolinea Enrico Balossi, segretario di AsseLor. "Noi potevamo inviare le segnalazioni agli agenti direttamente su un gruppo WhatsApp creato appositamente. Non solo per richiedere un intervento ma anche per segnalare ciò che notavamo nel corso delle giornate. Gli agenti ci conoscevano ed entravano nei negozi per chiedere se fosse tutto a posto. Ora non succede più". E lo sottolineano i negozianti di più quartieri. Non a caso, che "l’Unità di contrasto (dei reati predatori) torni a pieno regime facendo rete con le imprese" è in cima alla lista delle richieste dei commercianti, come rilevato anche ieri in occasione dell’evento “Legalità ci piace!“ di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. Nell’indagine realizzata ad hoc, in cui si rileva un aumento di segnalazioni di reati predatori, il 41% dei partecipanti (484 imprese in totale) chiede una maggiore presenza...