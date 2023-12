Il segnale Sciu: "C’è l’uomo in casa"

Ore 20.45 del 30 ottobre scorso, siamo in un quartiere periferico di Gallarate. Un uomo sta leggendo un libro in camera da letto, nel suo appartamento al terzo piano di uno stabile signorile. All’improvviso, sente un rumore all’ingresso e si alza allarmato: appena entra nella stanza, nota il portafogli su una sedia e portafinestra e tapparella dello studio forzate. Per fortuna, Sajmir Damzi e Kristian Filopati se ne sono già andati, dopo essersi accorti della presenza del padrone di casa. I dialoghi captati dalle ambientali piazzate dagli investigatori della Squadra mobile all’interno della Rs3 della banda svelano cosa è successo in quei minuti concitati. Alle 20.32, i due operativi comunicano via walkie-talkie ai due complici in macchina che hanno individuato l’appartamento da svaligiare e che stanno per aprire.

Sei minuti dopo, Damzi dice "Sciu sciu" alla radio: è il segnale convenuto per informare gli altri che in casa c’è qualcuno. I ladri acrobati escono in fretta e furia e risalgono sull’Audi: "Stava dentro... c’era il vecchio dentro la camera da letto che leggeva un libro...".

