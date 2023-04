Il Salone accende le luci La metropoli torna a vivere

Il mondo è tornato a Milano, attratto dal richiamo del design, della bellezza, della cultura. Non eravamo più abituati, o perlomeno lo avevamo dimenticato...dopo gli anni della pandemia ma ieri, primo giorno del Salone del Mobile, è stato un bagno di folla. Traffico in tilt già dalle prime ore del mattino, senza contare la maggiore affluenza in metrò, viaggio scandito piacevolmente dalle diverse voci di italiani e tanti stranieri. Ai tornelli, in Fiera, tutti in fila per entrare, e sono solo le 9 del mattino. Poi si aprono le porte, e nel viale principale della fiera finalmente si ritrovano le immagini a cui eravamo abituati, il via vai di buyer, visitatori, designer.

Sessantunesima edizione del Salone del Mobile.Milano, molto attesa, con i grandi marchi che mostrano il meglio della produzione con allestimenti avveniristici, da Molteni, a Kartell a Poliform a Porro e Zanotta.

Anche la premier Meloni ha voluto fare un giro in alcuni stand (dopo aver scherzato sul suo outfit sportivo) intrattenendosi negli spazi di Poliform, Porro e Flexform, stringendo mani e non negandosi a selfie e qualche battuta con operatori e gente comune. E visto che da molto mancava una regina al Salone ecco che è arrivata Máxima Zorreguieta, della royal family olandese, che si è fatta notare per un trench color cammello dai grandi buchi (griffato Claes Iversen) e pantaloni a zampa. Accompagnata dalla presidente del Salone Maria Porro ha visitato Euroluce e la mostra dedicata alla lampadina Bulbo e poi lo lo stand del marchio ‘Hollands Licht. Questa edizione non vede solo il ritorno dei "big", ci sono anche delle new entry, imprenditori coraggiosi che nonostante i tempi, prima la pandemia, poi la guerra, scommettono sul futuro. Come “The House o Lyria“, azienda tessile di Prato, ex produttore di tessuti per la moda, per la prima volta la salone con gli imbottiti, o Carboni Grou per Euroluce, la biennale che è tornata dopo 4 anni di assenza. Sostenibilità e benessere sono i due trend che comunque emergono dalle proposte degli espositori. Fra i talk ieri ha riscosso successo Gaetano Pesce che attorniato dai giovani designer si è raccontato a tutto tondo, incalzato dal designer Fabio Novembre. Insomma, il segnale lanciato dal Salone è positivo e "questa inaugurazione è una boccata d’ossigeno in un momento difficile", ha detto il sindaco Giuseppe Sala davanti alla premier Giorgia Meloni che ha ringraziato per la presenza. "Il modello Milano si vede soprattutto qui. Abbiamo 1200 appuntamenti in 20 quartieri. Il risultato finale è una fiumana di persone che arriva in città, 300-400 mila persone in una settimana, una grande gioia e una grande fatica". Stefania Consenti