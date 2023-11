Il sabato della destra. FdI e il Muro di Berlino: "Abbattiamo la guerra". Moratti: non mi candido

Dagli anziani orfani di Berlusconi al 34 esimo anniversario della caduta del Muro di Berlino, ieri il centrodestra ha scelto Milano per tentare il controcanto al Pd che riempiva piazza del Popolo a Roma. In mattinata l’assemblea dei seniores di Forza Italia per il Nord-Ovest, dove la neocooptata Letizia Moratti fa sapere che "non sarò candidata alle elezioni europee (del 2024, ndr), ma darò un contributo attraverso il lavoro che sto organizzando nella Consulta" nazionale di cui è stata fatta subito presidente. Di piazze piene non se ne vedono ma Fratelli d’Italia, nel pomeriggio, fa pesare le urne gonfie alla sua tradizionale commemorazione della caduta del Mauer (la prima edizione fu organizzata dall’allora Alleanza nazionale per il decennale, nel 1999), già la seconda da che gli eredi del Msi sono diventati il primo partito in Italia.

"Sono passati i tempi in cui eravamo pochi!", rivendica la ministra del Turismo Daniela Santanchè cedendo il microfono alla seconda carica dello Stato Ignazio La Russa, che non resiste: "A tanti brucia da pazzi che a presiedere il Senato ci sia uno della nostra storia". Mattatore per colmare il ritardo di Fausto Leali, protagonista del concerto conclusivo bloccato nel traffico, La Russa arringa poco meno di duecento tra dirigenti milanesi e lombardi, eletti e militanti imbandierati davanti al palco che tappa lo sbocco di via dei Mercanti su piazza Cordusio ("Ma avete freddo? Siete tutti appiccicati, allargatevi"). Ricorda d’esser stato relatore della legge che istituì il "Giorno della libertà" il 9 novembre, anniversario della fine del Muro "che segna non la caduta del comunismo, secondo noi era già finito, ma il ritorno della libertà in Europa".

La parola "comunismo", in effetti, è relegata in un angolino tra quelle vergate sul tradizionale muro di cartone che al via di La Russa sarà buttato giù dai ragazzi dell’ex Fronte (oggi Gioventù nazionale) sulle note di Wind of Change degli Scorpions (Another Brick in the Wall dei Pink Floyd è stata trasmessa in apertura): da "teoria gender" a "utero in affitto", da "politically correct" a "pensiero unico" e "censura woke", e poi in ordine sparso "centri sociali", "carne sintetica", "odio religioso", "inverno demografico", "guerre di aggressione", la trimurti "austerità", "euroburocrazia" e "speculazione finanziaria", il faccino di Greta Thunberg che tuona "How dare you?" accanto alla scritta "follie green", c’è un campionario della criptonite per i Fratelli di lotta, prima ancora che di governo, nell’elenco dei "muri" da abbattere, "come quello della guerra, dell’odio, della conflittualità anche politica", alza il livello La Russa chiedendo il silenzio militare per "i tanti giovani e non giovani, donne e ragazzi morti cercando di oltrepassare il Muro", dopo quello già tributato ai caduti di Nassirya. Tra i relatori sul palco, accanto all’europarlamentare Carlo Fidanza, al deputato Riccardo De Corato, alla sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti, sono ospitati un’attivista esule cubana, la presidente dell’associazione Donne democratiche iraniane in Italia, un prete iracheno, la direttrice del Museo della Brigata ebraica. "Abbiamo messo al centro i valori dell’Occidente - spiegherà la ministra Santanchè, coordinatrice lombarda di FdI –. Oggi tanti muri in maniera diversa si stanno costruendo, abbiamo una guerra alle porte dell’Europa in Ucraina, una guerra in Medioriente" e "molti che si trincerano dietro la parola pace nelle piazze, ma la pace per loro è l’estinzione degli ebrei".