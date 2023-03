"Il ruolo mi emoziona Lo sport ci migliora"

Tradizione vuole che la StraMilano abbia una madrina a rappresentarla, un personaggio notoriamente legato a Milano ma anche allo sport, che ha a tutti gli effetti il compito di dare il via alla corsa con il simbolico taglio del nastro. Quest’anno sarà Paola Di Bendetto, speaker radiofonico di RTL 102.5, conduttrice televisiva e modella – in molti se la ricorderanno nel ruolo di Madre Natura nel popolare programma di Paolo Bonolois “Ciao Darwin” – ad accompagnare i runner su ogni percorso occupandosi di raccontare la giornata proprio sulle frequenze di RTL, radio della StraMilano.

"Sono onorata ed emozionata di rappresentare una manifestazione così seguita nel mondo – afferma la presentatrice classe 1995 nata a Vicenza, raccontando anche il suo rapporto con la città –. Milano mi ha accolta con calore sin dal primo giorno. Rappresenta una tappa importante per la realizzazione del mio sogno che sin da piccola è stato quello di far parte del mondo dell’intrattenimento. Da quando sono arrivata, circa quattro anni fa, non mi sono mai fermata. È una città frenetica ma sa darti moltissimo".

Lo sport ha sempre avuto un ruolo importante nella vita della giovane, tanto da praticare corsa fin da piccola, attività che le ha consentito di trovare un equilibrio psico-fisico e un benessere generale. A questo proposito Di Benedetto, che sui social vanta milioni di follower, si è fatta conoscere negli ultimi tempi anche per aver lanciato dal proprio profilo Instagram messaggi di body positivity rivolti a giovani e giovanissimi, sempre più spesso condizionati da falsi modelli estetici irraggiungibili: "Lo sport fa bene sia al corpo sia alla mente. Fare sport non significa solo attuare uno sforzo fisico, ci vuole anche tanta concentrazione. Ci aiuta a conoscere meglio il nostro corpo, i nostri limiti ma anche i nostri punti di forza".

Mariachiara Rossi