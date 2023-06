Il rito di passaggio ritrovato "Basta ansia, pronti al mondo nuovo"

di Simona Ballatore

"È arrivato il momento. Si sente già il trauma dell’“abbandono“: presto saluteremo la parte liceale della nostra vita. Ma c’è anche la grande gioia di affacciarsi nel “mondo dopo“: l’università, il lavoro. È un passo che alla fine si ha voglia di fare, per quanto l’ansia ci sia. Entriamo, lavoriamo, consegniamo. Facciamo la nostra parte": la prima prova al classico Carducci di via Beroldo comincia così, con le parole di Alioscia Patanè e un sottofondo musicale che mixa Rino Gaetano a Gazzelle, Calcutta e Harry Styles. "Nessun rito scaramantico, solo la colonna sonora giusta: Lucio Dalla e si vola", aggiunge Alvina Vangjeli, accendendo la playlist della maturità 2023. Le prove arrivano puntuali. E spiazzano molti dei candidati, meno i presidenti che pure si erano concessi un loro toto-tema: "Io ne avevo previste tre su sette - ammette il dirigente del liceo Volta Domenico Squillace, presidente al Carducci -: guerra, social e patria. Tutti nella mia commissione si sono lanciati su WhatsApp, qualcuno sulla guerra fredda. Moravia non si vedeva da un po’. E fra i 48 candidati nessuno si è espresso sulla traccia che partiva dalla lettera aperta all’ex ministro Patrizio Bianchi sulla maturità. Ha stupito pure me: scivolosa". "Curiosa però - commenta Mauro Agostino Donato Zeni, al timone del liceo Tenca e dell’Associazione nazionale presidi di Milano, in trasferta in questi giorni al Cavalieri –: al di là di chi ha voluto leggere effetti politici, riflettere sulla maturità mentre la stai vivendo potrebbe essere interessante". Anche qui però i candidati hanno preferito dribblare la traccia e guardare oltre. "Non ci sono stati problemi, nessun cellulare ritirato, le regole erano chiare e i ragazzi hanno lavorato bene - continua Zeni -. Risultato: una maturità ordinaria, nel senso positivo della parola". Dopo anni "straordinari", causa pandemia, e nonostante i cambi ancora in corso nelle commissioni: sono stati sostituiti 46 presidenti e 156 commissari esterni. "Abbiamo tre prof esterni, ci sono le tre prove, la versione nazionale: è tornata la “vera“ maturità. Giusto o sbagliato non saprei ancora dirlo. Ma basta ansia: la maturità l’hanno fatta tutti, ne usciremo anche noi", dice Alvina Vangjeli. Tra le primissime milanesi a lasciarsi alle spalle almeno la prima prova c’è Amanda Soncini, 18 anni: frequenta l’indirizzo moda all’istituto Caterina da Siena. Esce alle 12.10. "Ho scelto il testo di Piero Angela su come le aziende devono essere innovative e trovare nuove idee - racconta -. Le tracce mi sono piaciute, pensavo fossero più complicate". La segue a ruota Paola Fragori, stesso indirizzo. Ha scelto la storia, si è catapultata nella Guerra fredda con Oriana Fallaci. "Avrei preferito la coscienza di Zeno - confida -. Per me il tema è la prova più dura. Punto sulla seconda: disegno tessile e moda. È quello che sappiamo fare. Mi piacerebbe lavorare nel settore artigianale".

Tra i primi ad archiviare i dizionari alla civica Manzoni c’è Carlo Gregori, 19 anni, indirizzo linguistico: "Ho scelto la traccia su Whatsapp perché mi interessava affrontare anche da un punto di vista personale il tema della noia - racconta -. Me lo dice sempre anche mia mamma: non sappiamo più annoiarci. E in effetti anch’io sento il bisogno di fare sempre qualcosa". Al tempo sui social però preferisce i lavori manuali: "Ho imparato l’arte della legatoria di libri e quaderni grazie a un artigiano che ho incontrato sul Naviglio Grande - racconta - e ho scoperto i segreti della maglia, manca una manica al mio primissimo maglione". Una volta diplomato continuerà a creare e progettare: ha scelto Design d’interni al Politecnico. "Ma adesso pensiamo alle prove: dopo anni di incertezza spero si sia trovata finalmente una stabilità, anche per la maturità".