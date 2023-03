Il rispetto del territorio parte dalle nuove leve La raccolta differenziata comincia in casa

Al giorno d’oggi è molto importante rispettare la raccolta differenziata, sistema di raccolta dei rifiuti ormai consolidato e fondamentale per salvaguardare il territorio. Nella scuola media S.Pellico di Arese è stato proposto un questionario agli alunni delle classi seconde sul rispetto dell’ambiente. In base alle risposte sono emersi dati che spiegano il loro rapporto con la consapevolezza ecologica. Risulta che l’83,4% delle famiglie svolge la raccolta per tutti i tipi di rifiuti e che nel 74,3% dei casi tutti i componenti del nucleo familiare si preoccupano di separare correttamente i vari materiali.

Emerge però che, anche se la maggior parte dei ragazzi (45%) divide nel modo corretto i rifiuti, più di 13 non lo fa regolarmente con la dovuta attenzione. Alla domanda “Cosa significa per te fare la raccolta differenziata?” il 74% ha risposto che consiste nel separare tutti i tipi di rifiuti, solo il 2,7% crede che sia una perdita di tempo. L’82,5% usa correttamente gli appositi cestini quando si trova fuori casa.

Ritengono per l’80% che l’educazione ambientale si debba affrontare sia a scuola che in famiglia. Leggendo questi numeri si può capire come la maggior parte dei ragazzi e delle loro famiglie rispettino le regole imposte dal comune di Arese rendendola una cittadina virtuosa e più sostenibile.