Il ricorso e l’impasse Comunitari ancora fuori

Per comunicare con Violeta Sandu è necessario un interprete. La lingua è solo una delle barriere che lascia ai margini la donna, originaria della Romania. "Sono venuta all’ambulatorio per una visita di controllo – racconta – è un servizio molto utile perché non ho un medico di base e non ho i soldi per prestazioni private a pagamento". Sullo status di persone come Violeta, provenienti da un Paese membro dell’Unione Europea, si sta combattendo una battaglia legale in Lombardia. "A differenza di altre Regioni italiane, la Lombardia non riconosce il diritto alle cure essenziali ai cittadini europei non regolarmente soggiornanti – spiega Emergency – che sono costretti a sostenere per intero il costo delle terapie, pagando quindi di tasca propria visite ambulatoriali, ricoveri e farmaci". L’anno scorso Emergency e Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (Asgi) hanno vinto un ricorso pilota davanti al Tribunale di Milano, per conto di una 53enne romena a cui erano state negate le cure perché priva di residenza e dei requisiti per l’iscrizione al Servizio sanitario. Il giudice ha condannato Ats Milano e Asst Niguarda a farsi carico di tutte le prestazioni essenziali stabilendo che anche gli irregolari europei hanno "diritto alle cure". Dalla sentenza, però, pochi passi avanti. "La Lombardia e l’Umbria non hanno ancora applicato la normativa nazionale – spiega Loredana Carpentieri, di Emergency – e la Regione continua a sostenere che il ricorso è valido solo per quel singolo caso. In alcuni casi gli ospedali erogano le prestazioni per evitare problemi legali mentre in altri arrivano a suggerire di andare in Piemonte, dove invece la normativa viene applicata".

Andrea Gianni