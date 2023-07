Il ricordo in Comune Silenzio per le vittime Lite sull’assenza di Sala

di Massimiliano Mingoia

Palazzo Marino, ieri pomeriggio. Il Consiglio comunale alle 16.30 dedica un minuto di silenzio alle sei vittime dell’incendio nella Rsa di via dei Cinquecento. In quel momento nell’aula di Palazzo Marino, nei banchi della Giunta, non c’è il sindaco Giuseppe Sala ed è presente un solo assessore, Lamberto Bertolè (Welfare). L’opposizione di centrodestra va subito all’attacco con la consigliera della Lega Silvia Sardone: "Sono indignata per il minuto di silenzio senza Sala e con un solo assessore in aula. Sono morte sei persone in una Rsa che è del Comune".

Come da previsioni della vigilia, la prima seduta dell’assemblea di Palazzo Marino dopo la tragedia nella Casa di Riposo dei Coniugi al Corvetto si trasforma in uno scontro politico tra centrosinistra e centrodestra. Lo si era già intuito domenica, è diventato palese ieri mattina, quando, a margine di un appuntamento a Malpensa, il primo cittadino ha risposto con queste parole alla domanda sulla sua presenza o meno in aula: "L’ho detto alla presidente del Consiglio comunale (Elena Buscemi, ndr), sono più che lieto di riferire ma finché non ci sono i funerali mi sembra sbagliato. Va a finire che in Consiglio comunale ci si metterà a litigare e non è giusto proprio nel momento in cui non sono state celebrate le esequie". Parole confermate dalla Buscemi in apertura di seduta: "Il sindaco verrà a riferire in aula non appena si saranno svolti i funerali". La presidente del Consiglio comunale, subito dopo, chiede all’aula di fermarsi per un minuto di silenzio in segno di cordoglio per la morte dei sei anziani, esprime cordoglio alle loro famiglie e alle famiglie dei feriti e vicinanza ai lavoratori e alle lavoratrici della Rsa. Tragedie come quella avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì si iscrivono tra le ferite che la nostra città non potrà dimenticare". Minuto di silenzio.

Il dibattito inizia e, oltre all’intervento della Sardone, anche gli altri partiti del centrodestra affondano il colpo contro la Giunta Sala. Marco Bestetti (FdI) invoca "risposte su quanto accaduto nella Rsa, risposte alla domande che tutta la città si sta facendo. Già un anno e mezzo fa una relazione segnalava le carenze dell’impianto anti-incendio ma la delibera per la gara per il nuovo impianto anti-incendio risale al 18 dicembre 2022. Com’è stato possibile che sia passato così tanto tempo?". Il capogruppo di FI Alessandro De Chirico, intanto, lancia una proposta: "Le commissioni consiliari devono attivarsi per verificare le condizioni di tutte le Rsa comunali". Il capogruppo della Lega Alessandro Verri, invece, chiede "una commissione d’inchiesta sulle Rsa, vogliamo andare fino in fondo".

E il centrosinistra? Preferisce aspettare l’intervento del sindaco in aula. Ma un paio di voci si alzano dai banchi della maggioranza. Gianmaria Radice (Riformisti) si chiede "come sia possibile che la legge non preveda una procedura d’urgenza per sistemare il sistema anti-incendio di una Rsa". Rosario Pantaleo (Pd) si domanda: "C’è personale sufficiente nella Rsa comunali?". L’ultima nota riguarda la polemica sulle esternalizzazioni delle Rsa. Riccardo De Corato (FdI) ne aveva dato la responsabilità alla Giunta Pisapia e all’allora assessore al Welfare Pierfrancesco Majorino (Pd), che replica mostrando una delibera della Giunta Moratti del 21 novembre 2008 sugli "indirizzi per l’affidamento della gestione delle Rsa del Comune".