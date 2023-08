Il restyling di Villa Opizzoni Diventerà la Casa della cultura Il sindaco: "Da sogno a realtà"

di Barbara Calderola

Dopo la mostra dei putti in municipio in arrivo dall’antica dimora, c’è il via libera dell’aula al cambio di destinazione d’uso di Villa Opizzoni. Il vecchio Comune trasformato in struttura socio-sanitaria diventerà la nuova Casa della cultura. Una metamorfosi a sei zeri: il restyling costerà sei milioni e mezzo di euro - cinque dei quali sono fondi del Pnrr - necessari per riportare indietro le lancette del tempo e recuperare i fasti cancellati da decenni di degrado.

"Un sogno che diventa realtà", dice la sindaca Ivonne Cosciotti. Qui, traslocheranno in pianta stabile associazioni, Università delle tre età, Pro loco, Istituto civico musicale Puccini. Fra le sue mura nascerà anche il Museo archeologico con i reperti del territorio. Il cortile d’onore ospiterà concerti, il giardino matrimoni e cerimonie. Il palazzo che oggi cade a pezzi diventerà "il centro della vita e del no-profit di casa", ancora la sindaca. Un progetto complesso "portato avanti passo dopo passo sotto lo sguardo attento della Sovrintendenza – aggiunge il vicesindaco Saimon Gaiotto con delega ai Lavori pubblici – la rivisitazione disegnata da un pool di professionisti e dai nostri tecnici sarà completa".

Il nuovo corso ha avuto un’anteprima artistica, "con il trasloco dei dipinti recuperati dal salone d’onore della Villa, ora appesi alle pareti del Comune a disposizione di tutti gli appassionati. Ma con il passaggio del dossier in Consiglio e l’approvazione della variante ci siamo davvero: i lavori possono cominciare". Sono concluse anche le verifiche strutturali sui rimaneggiamenti degli anni Ottanta "e la ricerca di altri ritocchi precedenti. Il quadro è definitivo".

Per l’Amministrazione "è un’opera nella quale crediamo come dimostra l’investimento di 1 milione e mezzo che abbiamo messo sul piatto – sottolinea Gaiotto – così restituiamo alla comunità un pezzo di storia dimenticata e trasformiamo il complesso in una altro cuore pulsante della città: un luogo all’insegna della bellezza e dell’aggregazione. Questa operazione farà emergere quell’orgoglio che dobbiamo avere per un passato che ci appartiene e che va valorizzato".