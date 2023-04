"Il regime era orrore, votai per la Repubblica"

di Francesca Grillo

Ha cento anni, ma una memoria di ferro. Ci sono particolari della sua vita, momenti storici che ricorda come fossero accaduti ieri. Forse anche perché dimenticare le bombe cadute sulla propria testa, essere sopravvissuta per miracolo uscendo dalle macerie ed essere stata tra le prime donne a votare la Repubblica, non sarebbe comunque possibile. Eva Colombari ha spento cento candeline. Nata il 21 aprile, "ma registrata ufficialmente il giorno dopo, il 22 aprile 1923 – racconta la signora Eva, lucidissima –. Ne ho passate tante nella mia vita, alcune cose le ricordo benissimo". Come quando "lavoravo in posta a Bologna, quando una bomba, durante la Seconda guerra mondiale, ha distrutto il palazzo". Miracolata, perché la centenaria era finita sotto le macerie ma ne era uscita sana e salva, anche se "con qualche problema di udito – racconta – a causa dello scoppio violentissimo di quella bomba". Circondata dall’affetto della famiglia, della figlia e della nipote che vanno spesso a trovarla, Eva Colombari ha ricevuto in dono dal sindaco di Buccinasco Rino Pruiti un’orchidea, come regalo "di buon compleanno da parte di tutta la città per aver raggiunto questo straordinario traguardo", ha commentato il primo cittadino.

La centenaria ci ha tenuto a ricordare momenti salienti della sua vita, in particolare "quando ho votato per la prima volta contro la monarchia e a favore della Repubblica – ha raccontato –. La guerra è stata un orrore, il regime fascista ci ha ridotto in povertà, miseria culturale, ingiustizia sociale. Non vedevo l’ora che finissero quei momenti per votare finalmente la Repubblica italiana. Sono stata una delle prime donne a conquistare il diritto a votare. Appena è stato possibile – ricorda ancora la centenaria –, non ho avuto dubbi da che parte schierarmi: quella contro la monarchia e tutti i regimi. Viva la democrazia".

I ricordi di Eva passano anche dalle gite in montagna con l’amato marito, le escursioni di cui era appassionata, le camminate per Bologna, la sua città, e poi il trasferimento nell’hinterland milanese per seguire la figlia che, trent’anni fa, si è spostata a Buccinasco. Contenta di aver spento le cento candeline, la signora Eva si è detta felice della sua vita, dei suoi affetti, e di tutti i ricordi che ha, "belli e brutti", ha sottolineato, ma comunque "straordinari".