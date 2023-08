Il recupero dell’ex Galbani Ultimi passi prima della rinascita Settembre un "mese di fuoco"

di Monica Autunno

Ex Galbani, pulizie d’estate sull’area dismessa in centro, e settembre sarà un mese "di fuoco": in calendario la firma della convenzione fra operatore e Comune, ultimo documento mancante in vista dei cantieri, e l’avvio delle indagini ambientali sulle due aree dismesse che saranno teatro del più colossale piano di recupero in città negli ultimi vent’anni. Il piano, come si ricorderà, è stato approvato in consiglio comunale prima della pausa estiva, non senza qualche polemica in aula. Un semaforo verde, comunque, "storico": il sito dismesso versa nel più totale degrado ormai da oltre quindici anni. In attesa del via ufficiale ai lavori, intanto, Officine Mak, l’operatore che ha a suo tempo acquisito l’area dismessa centrale e quella periferica delle porcilaie del caseificio, si è fatta vedere. "Sappiamo, e abbiamo visto - così il vicesindaco e responsabile dell’Urbanistica Lino Ladini - che sull’area centrale è stata fatta un’importante e estesa pulizia estiva. Sono stati portati via rifiuti abbandonati, sterpaglie, masserizie che erano accatastate da lungo tempo. Ora c’è una bella spianata, pronta alla rinascita". Del progetto si sa tutto. Si interverrà, contestualmente, sui due lotti, quello centrale e quello periferico. In centro, sul cosiddetto "ambito stazione", saranno realizzate palazzine, verde, parcheggi e servizi, nuova viabilità di cucitura con il vecchio nucleo. Sarà mantenuto e riqualificato l’edificio storico a cuspide che ospitò gli uffici del caseificio: l’ipotesi è di realizzarvi un polo sanitario per i medici di base. Sull’area delle porcilaie, quella che negli ultimi anni è stata particolarmente al centro del dibattito, arriveranno case e un centro commerciale, "ossigeno", l’operatore lo ha detto più volte chiaramente, per l’intera operazione. Per le costruzioni tuttavia occorrerà attendere. Entrambe le aree saranno teatro di indagini ambientali prodromiche a eventuali bonifiche. Quanto alla convenzione, già limata nei dettagli, sarà siglata a breve. Una convenzione che include, fra le altre cose, una fideiussione a molti zeri a beneficio del Comune, "di quelle - sottolineò in luglio Officine Mak - che solo un operatore serio propone". I lavori dureranno anni. Non solo cantieri, ma anche, sottolineò in un incontro pubblico l’assessore Ladini, "un primo importante indotto per la città".