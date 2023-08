Il razzismo sempre in agguato "Insieme si ragiona meglio"

di Monica Guerci

"Possiamo rifare? Prova numero cinque, non dovevo dirlo? Ripartiamo? Ehm…". Ci sono tutta l’energia, l’entusiasmo, le papere e le risate del gruppo di adolescenti di Baranzate in “Bloopers”, l’ultima puntata del podcast “Come2Baranza”, titolo che si può leggere in inglese e si traduce in “Vieni a Baranza(te)” o “Come due Baranza”, da una storpiatura della parola ‘maranza’ vale a dire ‘tamarro’ in slang milanese. Ad animarlo le voci di Fatima, Voltaire, Darrell, Ziyad, Emily, Jean Paul, Sofia, Stefano, Youmna, Lama, Sophia D., Sofi, Noelia, Aicha, Natalie, Mahmoud, Vincent e Bruno, tutti ragazzi tra i 14 e i 19 anni, che raccontano com’è vivere alle porte di Milano. Partendo da qui trattano a modo loro, alternando davanti al microfono momenti intimi ad altri più ironici, i temi dell’adolescenza, della vita vissuta in via Gorizia (la via più multietnica dell’hinterland milanese): delle sue bellezze e delle sue contradizioni.

"Ce ne vuole per essere razzisti a Baranzate, ogni volta che giri l’angolo trovi qualcuno di una etnia diversa". Eppure "quando mia madre mi chiede di andare a prendere la frutta mi indica il negozio “del cinesino“ o “del filippino”, mentre mio padre il negoziante lo chiama per nome, penso che abbia ragione lui". E ancora: "Io sono egiziana e mia madre mi dice di non uscire con egiziani. Boh? Comunque io mi sento bene con tutti". Sono solo alcune delle riflessioni che i ragazzi esprimo a ruota libera nella prima puntata dedicata, appunto, al razzismo. Si confrontano in ogni episodio su temi diversi, come le libertà, la percezione del tempo, parlano di dipendenze e gestione dei soldi. In poco più di un’ora si possono ascoltare tutte le prime otto puntate disponibili su Spotify, Google Podcast, Deezer, Spreaker e altre piattaforme. "Stay tuned" dicono i ragazzi salutando gli ascoltatori alla fine della prima serie del podcast.

L’attesa è che il progetto, realizzato grazie ai finanziamenti del bando “Circular youth energy“ di Regione Lombardia, con la collaborazione di Fondazione Triulza e Consorzio CoopeRho, Comune di Vanzago, Comune di Baranzate e la collaborazione di Oltreiperimetri, possa ripartire a settembre quando riprenderanno anche il resto delle attività del doposcuola “Lascia o raddoppia” a cura dell’associazione La Rotonda. Per restare aggiornati è possibile cominciare a seguirli sulla pagina Instagram del Collettivo Slaynz.