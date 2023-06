Il progetto del nuovo stadio Coro di no sull’area di viale Puglie "Terreno privato e troppo piccolo"

di Massimiliano Mingoia

Coro di "no" sull’ipotesi di costruire il nuovo stadio di Milan e Inter nell’area di viale Puglie di proprietà di Sanitaria Ceschina. Dopo che il sindaco Giuseppe Sala, lunedì pomeriggio, nell’incontro con i capigruppo, ha citato il terreno nella periferia sud-est della città come possibile alternativa all’area di San Siro in città per l’impianto, ieri sono scesi in campo i rappresentati dei partiti per commentare il Piano B, anzi C, lanciato dal primo cittadino, un’area che i due club considerano un po’ piccola per la loro nuova “casa’’.

Dal fronte della maggioranza di centrosinistra, il capogruppo di Europa Verde Carlo Monguzzi boccia subito l’ipotesi viale Puglie: "Per noi è indispensabile che non ci sia consumo di suolo e impatto negativo col resto della città. Detto ciò ci facciano vedere le verifiche tecniche anche se l’area appare piccolissima e problematica". Contrario al nuovo stadio nel terreno che ora ospita il Cirque du Soleil e il mercatino delle pulci il consigliere della lista Sala Enrico Fedrighini, in campo anche contro l’opzione Maura: "Situazione grottesca. Oggi salta fuori dal nulla viale Puglie, domani magari Bruzzano e dopodomani zona Linate. Che siano i privati ad investire non sposta di un millimetro la rilevanza pubblica della scelta: non stiamo parlando di creare un campo da tennis, ma uno stadio".

Il centrodestra, intanto, non è per nulla convinto dell’ipotesi avanzata da Sala. Il capogruppo di FI Alessandro De Chirico commenta che "la proposta di viale Puglie mi sembra irricevibile, non solo dalle società, ma anche dai residenti che da anni aspettano la realizzazione del secondo lotto del Parco Alessandrini. Da anni mi batto al fianco di Rosa Pozzani, capogruppo di FI in Municipio 4, affinché si definisca il futuro dell’area privata ostaggio dei mercatini domenicali dell’illegalità". Il capogruppo azzurro aggiunge che "nella riunione tra i capigruppo e il sindaco ho chiesto come mai non viene proposta l’area di Porto di Mare o lo scalo di San Cristoforo. E mi è stato risposto che quelle sono aree verdi. Ma perché la Maura, area verde, per il sindaco può andare bene e le altre aree no?".

Il capogruppo della Lega Alessandro Verri nota: "Dopo due anni di lungaggini a causa di un amministrazione divisa e senza una visione, siamo arrivati al punto in cui il Comune propone alle società un’area nemmeno sua. Ma come si fa a proporre un’area di cui non si dispone la proprietà?". Il capogruppo di FdI Riccardo Truppo, invece, apre all’ipotesi descritta da Sala: "Viale Puglie a mio modo di vedere può sembrare anche una buona soluzione ma il sindaco venga in aula e riferisca i dettagli e la fattibilità di una simile operazione".