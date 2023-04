Il progetto c’è il luogo pure "Servono dottori"

LISCATE

Futura Casa di Comunità al polifunzionale di via Brambilla, progetto definitivo pronto e inviato al Comune, "sarà una totale rivoluzione. Del vecchio edificio, si può dire, resteranno solo le mura". Tutto, dunque, già nero su bianco e in planimetria: ambulatori, uffici, palestra. Spazi per l’asilo nido e la sede della Protezione civile, chiesti dall’amministrazione che resta proprietaria della struttura. "Un bel progetto". La realizzazione su carta dall’anno prossimo. L’auspicio, già ora: "Quello - così Lorenzo Fucci, il sindaco - che la realizzazione di della Casa di Comunità porti un concreto valore aggiunto al territorio. La struttura è sicuramente importante. Ma è inutile dirlo, la grande sfida, quella che auspichiamo prima o poi vinta, è quella del personale e dei servizi". È stato notificato al Comune nei giorni scorsi il progetto di ristrutturazione del centro polifunzionale liscatese scelto per ospitare la Casa di Comunità d’ambito.

Un edificio con una lunga storia alle spalle, dotato di spazio ma, negli anni, mai pervenuto a una vera e duratura destinazione d’uso. La convenzione fra Comuni e enti sanitari era già stata siglata mesi fa. "Su questo progetto - spiega Fucci - dobbiamo presentare un parere e eventuali osservazioni entro la metà di aprile. Ho dunque l’intenzione di convocare delle riunioni di giunta alla presenza dello staff dei servizi sociali e dei nostri tecnici, per un esame allargato. In modo da poter presentare eventuali istanze a ragione veduta". La prima impressione, positiva. "Di fatto - così ancora Fucci - un progetto massiccio che va a rivoluzionare completamente gli spazi, adattandoli al loro impiego futuro. C’è anche un piano economico finanziario che illustra gli investimenti, in merito al quale per ora non divulgo cifre. Ma un bell’impegno".

M.A.