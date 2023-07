Il posto in treno e la lite con la ex. Bloccati i rapinatori in bici: coi soldi ti puoi comprare tutto

Milano, 2 luglio 2023 – “Vado al confine per qualche giorno per vedere cosa succede...". Ore 23.22 di martedì scorso, Roberto Antonio Astete Castillo, cileno di 35 anni, chiama un’amica per farle sapere che sta per espatriare, in Austria o in Slovenia. In quel momento, gli agenti della Mobile capiscono che non c’è tempo da perdere.

"Senza soldi non sei nessuno! – dice ancora – Ti danno tranquillità, sicurezza... coi soldi ti puoi comprare tutto quanto".

Mercoledì gli specialisti dell’Antirapine, che lo stanno monitorando da giorni, ne segueno i movimenti sotto casa in via Padova: alle 16.30, Astete Castillo sale su una Punto con altre due persone a bordo. L’auto entra in tangenziale, per poi imboccare la A4 verso Venezia, ma al chilometro 194 i poliziotti della Stradale, su imbeccata dei colleghi, bloccano l’utilitaria. Le perquisizioni negli appartamenti di Astete Castillo e del conducente, il connazionale trentenne Jonathan Fernando Valdes Figueroa, danno esito positivo: gli investigatori trovano abiti e biciclette che inchiodano i due come gli autori della rapina da 300mila euro del 23 marzo in zona Maciachini.

Scattano i fermi, seguiti dalla confessione di ieri davanti al gip. Non basta: il più giovane viene pure arrestato per un mandato di cattura emesso a maggio in Germania per un furto.

Così i segugi della Mobile , coordinati dall’aggiunto Laura Pedio e dal pm Francesca Crupi e guidati dal dirigente Marco Calì e dal funzionario Francesco Federico, hanno risolto in tre mesi il caso di via Belinzaghi. Lì un commerciante di preziosi con negozio in via Albricci era stato aggredito alle spalle ("Bastardo, ti ammazziamo"), tramortito e depredato della 24 ore che conteneva i 38 orologi da esporre l’indomani in una fiera di Monaco di Baviera. Un raid troppo chirurgico per non destare sospetti sulle persone più vicine al sessantanovenne. E in effetti le indagini si sono concentrate sulle collaboratrici sudamericane che avevano aiutato A.C. a catalogare cronografi e documenti. Le intercettazioni hanno portato a identificare prima Valdes Figueroa, fidanzato di una delle due e ripreso in bici quel pomeriggio dalle telecamere: nel corso di una telefonata captata il 31 maggio, il cileno ha informato la compagna che stava rientrando da Roma in treno, con posto 18 nella carrozza 9. Agli investigatori è bastato incrociare i dati per avere il suo nome. E il complice? Tra i contatti di Valdes Figueroa, è stato isolato un numero usato dall’ex convivente di una donna che il 18 giugno ha chiamato il 112 proprio per una lite con lui. Le foto segnaletiche di Astete Castillo sono state confrontate con le immagini del 23 marzo. Responso: ecco il secondo uomo di Maciachini.