Il pedofilo in agguato su Internet Adescava i genitori in difficoltà e offriva soldi in cambio delle figlie

di Federica Zaniboni

Prendeva di mira giovani madri in difficoltà o genitori con problemi economici, e offriva loro denaro in cambio del corpo delle figlie. Sì, perché dopo avere accumulato una quantità di materiale pedopornografico tale da averne "quasi la nausea", il suo obiettivo erano diventate le "bimbe vere". Parole sue.

È finito in manette un uomo di 50 anni che tra il 2019 e il 2020 avrebbe ottenuto e poi condiviso a sua volta nel dark web centinaia di foto e video di ragazzine con meno di 16 anni. E non solo. Stanco delle immagini, a un certo punto avrebbe anche cominciato a pubblicare online annunci per “comprare“ le bambine da madri e padri disperati. "Noi abbiamo bisogno. La figlia che età dovrebbe avere più o meno per piacerti?", gli scriveva un genitore, rispondendo alla sua offerta. "Ho intuito che aveste bisogno... A me piacciono dai 14 ai 17... ma anche di 12, se hai un rapporto complice".

L’orrore nascosto nel computer dell’uomo è venuto a galla nel febbraio del 2022, quando è scattata una perquisizione nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla polizia postale e coordinata dai pm di Milano Letizia Mannella e Alessia Menegazzo. Dai suoi dispositivi è emerso che circa 400 file, tra foto e video - tutti riguardanti ragazzine -, erano passati dalle sue mani nei mesi precedenti. Senza scrupoli, il presunto pedofilo sarebbe stato inoltre disposto a sfruttare le situazioni di disagio delle famiglie per soddisfare le sue perversioni, promettendo soldi.

L’inchiesta ha preso il via in seguito a una segnalazione da parte delle forze dell’ordine canadesi che, nel giugno di quattro anni fa, avevano individuato "l’upload di un’immagine a carattere pedopornografico" effettuata dal 50enne. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe anche contattato via Skype diverse ragazzine che, dopo essersi rese conto delle reali intenzioni dell’indagato e della sua età, smettevano di rispondergli ai messaggi. Su ordinanza del gip di Milano Roberto Crepaldi, l’uomo è stato arrestato per cessione e detenzione di materiale pedopornografico.

L’analisi informatica svolta durante le indagini, scrive il giudice per le indagini preliminari, "testimonia l’incessante ricerca di minori (direttamente o per il tramite di genitori), anche sfruttando le loro debolezze economiche o psichiche e promettendo in cambio del denaro. E ciò anche in tempi assai recenti, fino alla perquisizione del febbraio 2022". Come osserva il gip milanese, inoltre, il 50enne "si dice saturo di materiale pedopornografico e convinto di voler realizzare comportamenti ben più preoccupanti", spingendosi quindi "a cercare di conoscere o di interloquire con genitori o comunque adulti" che potessero "dargli la possibilità di fissare incontri sessuali con minorenni, talvolta dicendosi disposto a corrispondere un compenso economico".