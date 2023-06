Il Pedibus “si allunga” Cercansi volontari

SEGRATE

Il Comune e Segrate Ciclabile puntano ad attivare nuove linee del Piedibus con l’aiuto di nonni e genitori. Si cercano dei volontari disponibili ad accompagnare a scuola a piedi gli alunni delle elementari di via De Amicis e Rovagnasco. L’intenzione per il prossimo anno scolastico, infatti, è ampliare il servizio anche a questi plessi con la creazione di quattro nuove linee (gialla e lilla per Rovagnasco, fucsia e verde per via De Amicis). Per ogni linea occorrono ogni giorno almeno due accompagnatori, disponibili tra le 8 e le 8.30. Gli interessati possono candidarsi entro il 30 giugno a [email protected] A.Z.