Il Pedibus pronto a ripartire, volontari cercansi

Cercasi volontari per il Pedibus. È questo l’appello dell’Amministrazione comunale per ripartire con il progetto che invita i bambini al percorso da fare a piedi per recarsi a scuola, una iniziativa conviviale, economica ed ecologica ma che necessita di persone adulte di buona volontà che si prendano cura dei bambini durante il tragitto. "Nei prossimi mesi - spiega l’assessore alla Pubblica Istruzione Rosetta Stavola - daremo il via alla sperimentazione del progetto pedibus in modo da renderlo poi definitivo la prossima stagione scolastica. Elemento fondamentale sarà la presenza dei volontari, persone che possano dedicare del tempo per accompagnare i bambini a scuola". Per informazioni gli interessati possono inviare una mail: [email protected] oppure telefonare al numero 0363-366253. S.D.