Il Pd: rischio cantieri a Milano per 277 milioni di euro

"Nella proposta di revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da parte del Governo è riportato nero su bianco l’azzeramento dei 2,49 miliardi di euro legati ai Piani Urbani Integrati, pensati per le Città Metropolitane e finalizzati a rendere il territorio più resiliente e a rigenerare il tessuto urbano". A sottolinearlo è Simone Negri, consigliere regionale del Pd ed ex consigliere delegato della Città Metropolitana, prima di quantificare l’impatto di tale azzeramento a Milano e hinterland: "La Città Metropolitana di Milano da un anno e mezzo lavora con i Comuni per mettere a terra ben 277 milioni di euro. Stando a quanto stiamo leggendo, rischiamo di veder saltare Cambio, il biciplan con 82 chilometri di piste ciclabili, Spugna, l’insieme di 90 interventi volti a migliorare il drenaggio delle acque in occasione di nubifragi come quello degli scorsi giorni e, ancora, 34 progetti di rigenerazione urbana in altrettanti Comuni del territorio e, infine, ben 110 milioni di euro di progetti su Milano: dalla riqualificazione di Rubattino ad alcuni nodi di interscambio della città".

Da qui la conclusione: "Se quanto appreso dai documenti ufficiali del Governo trovasse conferma, per il territorio milanese sarebbe un danno enorme. Città Metropolitana e i Comuni hanno sviluppato tutti i progetti, stanno procedendo con le gare. Proprio in queste settimane dovrebbero partire i cantieri. Perché fermare progetti a un passo dall’essere realizzati? Solo chi non ha mai amministrato nulla può ragionare in questo modo. Colpisce anche il fatto che le forze politiche di destra che oggi parrebbero sul punto di stralciare completamente questi progetti strategici per la città, mesi fa criticavano l’impianto dei Piani Urbani Integrati, lamentando che Milano e la Lombardia avrebbero dovuto ricevere maggiori risorse".

Giambattista Anastasio