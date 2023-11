Il Pd incontra Sala: "Le tensioni sono alle spalle"

Si è svolto ieri l’incontro tra il Partito Democratico e il Sindaco Beppe Sala. All’incontro con il sindaco hanno partecipato il gruppo consigliare del Pd e il segretario Alessandro Capelli.

"È stato un incontro importante che ha rafforzato le fondamenta del lavoro per i prossimi anni. Siamo consapevoli delle grandi sfide che questa città ha di fronte e, al fianco del sindaco, lavoreremo per il cambiamento di cui ha bisogno la nostra città. Come Pd continueremo a lavorare per tessere di nuovo quella coalizione sociale e civica che ha accompagnato Milano dal 2011 a oggi.

Con una Milano sotto attacco, il centrosinistra ha bisogno di un Pd sempre più protagonista, nella costruzione della città del futuro, nell’azione amministrativa e nelle prossime battaglie politiche". Così, al termine dell’incontro, Alessandro Capelli, segretario del Pd Milano metropolitana. Filippo Barberis, capogruppo del Pd in consiglio comunale, ha aggiunto: "Siamo determinati a lasciarci alle spalle le tensioni di settimana scorsa e lavorare in modo ancora più coeso sulle priorità della città dal costo della vita, alla mobilità alla sicurezza. Cominceremo a farlo concretamente già nelle prossime impegnative settimane sul Bilancio. Il gruppo consiliare del Pd, come dal 2011, è orgoglioso di lavorare per unire il centrosinistra e per per accompagnare la città nella sue sfide".