Il patto di Libera con i 4 candidati Impegno concreto contro le mafie

di Laura Lana

Rendere trasparenti le fonti di finanziamento della campagna elettorale e il loro impiego, istituire un assessorato o una delega specifica al contrasto alla mafia e all’illegalità, creare un osservatorio per gli appalti, soprattutto quelli legati al Pnrr. È l’appello lanciato da Libera Casa contro le Mafie, che ha proposto un documento ai candidati sindaci colognesi Giuseppe Di Bari, Dania Perego, Angelo Rocchi e Stefano Zanelli.

Un patto per un futuro di trasparenza e legalità in una Cologno che già più volte è stata travolta dagli scandali giudiziari: dall’inchiesta Rifiutopoli nel 2014, che portò anche agli arresti per corruzione, all’indagine per le multe cancellate che ha coinvolto un ex assessore e alcuni agenti della polizia locale, fino a quelle della Guardia di finanza che da mesi sta approfondendo alcuni appalti e piani urbanistici.

"Mafie e corruzione rappresentano una minaccia attuale, concreta e pervasiva per la nostra democrazia, la nostra economia e la nostra sicurezza, e non possono essere affrontate soltanto dalla magistratura e dalle forze di polizia – spiega il presidente dell’associazione Antonio D’Arrigo –. La repressione da sola non basta. Serve, contemporaneamente, un’azione di prevenzione fondata sulla partecipazione civica ed elettorale, nonché sull’esercizio concreto di una politica e di una amministrazione credibili, competenti e responsabili".

Da qui il documento – già sottoscritto da tutti i candidati – con proposte concrete, come favorire l’accesso agli atti, formare i dipendenti comunali, recuperare con finalità sociali i beni confiscati, sollecitare l’uso dello strumento dei Patti di integrità per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni. Infine, monitorare e controllare i lavori di riconversione dell’ex Torriani, il più grande cantiere della città, "al fine di garantire il rispetto di tutte le normative nell’interesse pubblico, avendo la massima attenzione a maestranze, subappalti ed eventuali lavori a scomputo". "Chi si candida a ricoprire un incarico pubblico affronta un compito non facile né privo di rischi – aggiunge Antonio D’Arrigo –, perché oggi più che mai serve un cambiamento radicale, di cui la politica, a partire dal livello locale, deve essere la principale protagonista". L’associazione ha organizzato anche un incontro su questi temi: un confronto tra tutti i candidati che si terrà tra pochi giorni, giovedì 27 aprile alle 21 al Cineteatro San Marco.