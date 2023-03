Il Pat non vende (per ora) le sue case: solo 4 terreni

Il patrimonio immobiliare del Pio Albergo Trivulzio per ora non verrà venduto. L’alienazione riguarda solo 4 di terreni tra i Comuni di Mediglia, Robecco sul Naviglio e Credera Rubbiano, già messi all’asta l’anno scorso senza esito positivo. Lo ha stabilito ieri la storica casa di cura milanese, dopo l’intervento del Consiglio comunale per stoppare la vendita al miglior offerente di immobili in centro (dove vivono centinaia di famiglie) per ripianare il bilancio in rosso della struttura controllata da Regione e Comune. "L’obiettivo del Trivulzio è da sempre quello di garantire il massimo livello di assistenza e cura – si legge in una nota – e per poterlo fare, deve contare su un bilancio in equilibrio. È già in corso un’interlocuzione molto avanzata con Regione Lombardia rispetto a un piano che porterebbe, già a partire dall’anno in corso, a un consolidamento in positivo del bilancio e a un’implementazione dei servizi sanitari offerti alla popolazione. È d’altra parte un tema prioritario il lavoro congiunto con Regione e Comune per garantire la sostenibilità futura dell’ente".

L’alienazione del patrimonio "per il Consiglio di indirizzo e la Direzione rappresenta una extrema ratio volta unicamente al sostentamento delle attività di assistenza alla persona". Così il Consiglio di Indirizzo del Pat, che si è riunito ieri, "anche alla luce delle considerazioni emerse nel corso della Commissione Casa del Comune di Milano" ha deciso di sospendere "la decisione rispetto all’eventuale alienazione di immobili, in attesa di approfondimenti".

Andrea Gianni