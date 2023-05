Il Pat batte cassa agli enti locali Altri 25 milioni di euro all’anno o dovremo vendere gli immobili

di Massimiliano Mingoia

Il Pio Albergo Trivulzio chiede circa 25 milioni di euro in più all’anno a Regione e Comune per far quadrare i conti ed evitare la contestata cessione dell’immobile di piazza Mirabello, a Brera. La richiesta è emersa ieri pomeriggio durante la commissione comunale Bilancio-Partecipate che aveva come titolo “Analisi dei risultati di esercizio del Pio Albergo Trivulzio”. Ad illustrare la linea del Pat sono stati il direttore generale Giuseppe Calicchio e la presidente Secondina Giulia Ravera.

Lo sforzo economico maggiore viene chiesto a Palazzo Lombardia, che ha competenze dirette in ambito sanitario e dovrebbe sborsare 20 milioni di euro in più rispetto all’attuale contributo. La motivazione per ottenere più fondi è tecnica. Il polo riabilitativo all’interno del Pat ha 378 posti per cure intermedie post-operazioni, il core business dell’azienda. Sui 378 posti la Regione corrisponde 250 euro al giorno per 100 posti e 156 euro al giorno per gli altri 278 posti. La richiesta dei vertici del Pat è che per tutti i 378 posti Palazzo Lombardia corrisponda 250 euro al giorno, la tariffa per posti letto “in specialistica’’. La seconda richiesta è che i posti in day hospital per trattamenti riabilitativi vengano trasformati in macro attività ambulatoriale complessa (Mac). In altre parole, invece che un paziente al giorno in day hospital, avere la possibilità di averne tre o quattro, accorciando i tempi e creando un servizio in più per la città.

La terza richiesta è di creare 60 posti letto di pronto intervento geriatrico (Pring), cioè un pronto soccorso dedicato agli anziani. Tutte queste richieste alla Regione, sommate come conto economico, generano la richiesta di 20 milioni di euro in più all’anno a Palazzo Lombardia. E il contributo del Comune? Palazzo Marino non ha risorse da dedicare direttamente alla sanità ma ogni anno riconosce al Pat risorse per le comunità di minori dei Martinitt e Stelline e per le Rsa. Su questo fronte, il Pat chiede al Comune un milione di euro in più all’anno e di riconoscere retroattivamente la stessa cifra annuale dal 2019 ad oggi. Totale parziale: cinque milioni di euro in più. Totale finale: 25 milioni di euro in più.

Calicchio e Ravera hanno spiegato che senza questi fondi aggiuntivi la linea dell’azienda dovrebbe essere quella seguita dal 2004 in poi: far quadrare i conti della Baggina vendendo un po’ dei suoi “gioielli di famiglia’’, cioè gli immobili, oppure aumentando, come già avvenuto, 9 a 11,5 milioni di euro gli introiti derivanti dalla locazione dei propri appartamenti. Un’operazione dovuta, in certi casi, perché in case nel centro di Milano alcuni privilegiati pagavano affitti fuori mercato, nel senso di troppo bassi per i prezzi immobiliari meneghini all’ombra della Madonnina.

I sindacati dei medici del Pio Albergo Trivulzio, Anaao-Assomed, Fp Cgil Milano e Fp Cgil Medici e Dirigenti Ssn, intanto, affermano che, in base ai dati, dal 2019 al 2022, i procedimenti disciplinari sono sanzioni "intimidatorie". I "numeri impressionanti, senza alcun eguale in Lombardia, confermano come il procedimento disciplinare sia stato usato in questi anni, anche prima del Covid, per ridurre al silenzio medici non ossequiosi e liberi nelle proprie idee professionali, costringendoli in diversi casi alle dimissioni e instaurando un regime di terrore". La replica dell’azienda? "La Direzione del Pat respinge fermamente l’accusa di aver generato un “clima di terrore” tra i dipendenti e al contrario resta sempre disponibile al dialogo con tutte le rappresentanze sindacali, in un clima di rispetto reciproco e collaborazione".