Il parco dedicato a Di Matteo e alle altre vittime delle mafie

Il parco pubblico all’interno di un agglomerato di abitazioni in via Colombo è ora punto di riferimento per la lotta alla mafia, un luogo intitolato a Giuseppe Di Matteo e a tutte le vittime della mafia, un luogo in cui la legalità mette le radici attraverso la messa a dimora di un quercia simbolo di giustizia e costituzionalità. "L’evento di giovedì scorso – così Rosetta Stavola assessora alla Legalità – è solo una tappa di un progetto più ampio riguardante la legalità in tutti i suoi aspetti e si colloca al centro di tutta una serie di azioni e interventi di diverse istituzioni". "Le mafie partono dal sud è un fatto incontrovertibile – così l’assessora regionale Claudia Terzi nel suo intervento – certo è però che in territori ricchi come quello lombardo trovano terreno fertile. Due dati: 3.245 gli immobili confiscati alle mafie sul territorio lombardo e 125 le attività economiche sequestrate. Dovremmo ricordarci questi numeri più spesso, invece di mettere la testa sotto la sabbia". Ste.Da.