Il paese in lutto per la donna morta sotto la betoniera

Cristina Scozia, ciclista 39enne morta giovedì a Milano dopo essere stata travolta da una betoniera, in gioventù aveva vissuto con la famiglia a Colturano, dove in molti la ricordano ancora. E così, la notizia della tragica scomparsa della donna, mamma di una bimba di sei anni, ha colpito profondamente anche il piccolo paese di 2mila anime in provincia di Milano, il cui sindaco Giulio Guala ha ritenuto doveroso rivolgere un messaggio ai familiari della vittima.

"L’amministrazione comunale – dice – a nome di tutta la comunità di Colturano, desidera esprimere la propria vicinanza alla famiglia Scozia per la tragica scomparsa di Cristina, nostra ex concittadina. Il cordoglio e la vicinanza delle cittadine e dei cittadini di Colturano giungano al papà Raffaele, anch’egli nostro ex concittadino nonchè ex consigliere comunale, al compagno e alla giovanissima bimba di Cristina, cui rivolgiamo un pensiero e un abbraccio particolari". Di recente la donna, personal trainer e massaggiatrice olistica, abitava a Milano, nel quartiere Crescenzago. Quando è stata travolta dal mezzo pesante, stava pedalando tra via Francesco Sforza e corso di Porta Vittoria. Inutili i soccorsi. A.Z.