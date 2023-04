Il nuovo divieto allo studio Sensori anti-angolo cieco: fuori i tir che non ne hanno

di Giambattista Anastasio

Dal Comune assicurano che ci si stava già lavorando. Ma con altrettanta certezza si può dire che adesso – dopo il terzo incidente mortale con vittima un ciclista in meno di 6 mesi – l’adozione del provvedimento sarà anticipata, fatti salvi i tempi tecnici del caso. I mezzi pesanti potranno entrare in Area B, la zona a traffico limitato grande quasi come tutta la città, soltanto se muniti di un sensore capace di risolvere il problema dell’angolo cieco, di un dispositivo che consenta ai conducenti di avere una visuale completa anche quando svoltano o fanno manvora. Le tecnologie ci sono. Quelle più avanzate prevedono addirittura che entri in funzione la frenata automatica nel caso in cui il conducente del mezzo non si sia accorto della presenza di un ciclista o, comunque, di un veicolo sul lato verso il quale svolta o fa manovra. Quelle meno avanzate restituiscono un segnale visivo, quindi una spia che si accende, e un segnale audio, in modo da allertare chi è alla guida. In alcuni casi tali sensori sono installati di serie sui mezzi, altrimenti possono essere acquistati e installati anche dopo l’acquisto. L’orientamento dell’Unione Europea – sancito da un regolamento del 2019 – è di dotare di tali dispositivi tutti i mezzi pesanti già dal 2022, nel caso di nuova omologazione, e dal 2024, nel caso di nuova immatricolazione. I costi sono tutt’altro che proibitivi: tra i 500 e i mille euro per le installazioni post-acquisto.

A questi dispositivi si riferiva ieri il sindaco Giuseppe Sala: "Una donna in bicicletta ha perso la vita travolta da un mezzo pesante. Esprimo le mie più sentite condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia di questa giovane mamma. In attesa di conoscere l’esatta dinamica, questo incidente deve farci riflettere perché purtroppo non è la prima volta che ciclisti vengono investiti da mezzi al lavoro. Per questo dobbiamo interrogarci su che cosa possiamo fare come Istituzioni, imprese e cittadini per impedire che questi drammatici eventi si ripetano. Ad esempio, possiamo iniziare con il regolamentare l’accesso in città a tutti i mezzi pesanti, limitandolo a quelli dotati di un dispositivo che permetta piena visibilità anche sull’angolo cieco. E implementando altre misure che sono allo studio della Giunta". Quindi Arianna Censi, assessore comunale alla Mobilità: "Sarebbe opportuno introdurre tale obbligo a livello nazionale con una modifica del Codice della strada. Come amministrazione comunale studieremo la possibilità di introdurre tale obbligo nelle regole di circolazione delle nostre ZTL quali Area B e Area C, dando il tempo di adeguarsi ai mezzi in circolazione".