Il neo presidente del Parco all’Oasi le Foppe

Giorgio Monti in visita all’Oasi le Foppe, a Trezzo. Il neo presidente del Parco Adda Nord ha voluto sapere tutto dell’eden a due passi dalla Monza-Trezzo che i volontari del Wwf curano con tanto amore da più di 30 anni. Non era mai successo prima che un presidente di propria iniziativa volesse toccare con mano il gioiello di biodiversità che ha scritto pagine importanti nella lotta al cambiamento climatico sul territorio. Non è un caso, a bilancio il Parco ha messo il sostegno alle aree protette e le Foppe sono un’eccellenza. Con Monti, anche il sindaco Diego Torri e Antonio Guzzi, assessore all’Ambiente. Protagonisti tutti insieme - Parco, Comune e associazione - del progetto più atteso dai volontari: il Centro visite dell’oasi trezzese, 11mila ettari in perfetto equilibrio ecologico. Sito di interesse comunitario dal lontano 2008.Bar.Cal.